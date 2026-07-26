Borran a jugador de Selección Colombia en su club: sin Mundial y DT no contará con él

Ya se acabó el Mundial 2026 y quedaron varias reflexiones para Néstor Lorenzo. El técnico recibió el respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol y continuará al frente de la Tricolor.

Bajo el mando del argentino el proceso ha sido aceptable. Se regresó a una Copa Mundo después de ocho años, se logró un invicto de casi 30 partidos y se fue finalista de la Copa América en 2024.

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Algunas decisiones se le cuestionan, pero en términos generales el proceso que lleva el DT recibe buenos comentarios.

Sus convocatorias parecen tener a los hombres que se espera estén; uno que otro no entra aún con merecimientos y, de cara al futuro, deberán mejorar su rendimiento si buscan ser parte de la Tricolor para los retos venideros.

No contarán con él en Juventus

Uno que deberá elegir un buen destino para lograr tener continuidad es Juan David Cabal (Juventus). El defensor, que también cumple las labores de lateral, fue reportado como uno de los transferibles de cara a la próxima temporada en la Vecchia Signora.

Según lo comentado por la prensa internacional, el director técnico Luciano Spalletti no contará con el colombiano. En su idea de juego no se ve dónde pueda ser incluido, por lo que le buscan otro club para recuperar parte de la inversión inicial hecha.

Juan David Cabal (#32) junto a Arthur Melo en Juventus Foto: Getty Images

Cabal arribó por una cifra de 12 millones de euros a los de Turín. La firma de su contrato se dio hasta 2029, pero antes de lo previsto este dejará las toldas de la Juve, donde ha sufrido lesiones constantes y una falta de continuidad que lo condena a la salida.

A sus 25 años es un buen momento de carrera deportiva para que le dé un giro que le permita encaminarla. Su explosión en Atlético Nacional en 2019 hizo que diera el salto a Europa en 2022, cuando fue comprado por Hellas Verona.

Juan David Cabal siendo parte de Hellas Verona de Italia Foto: AFP

Allí permaneció apenas dos años, y tras mostrar una gran continuidad fue que previo a la campaña 2024/2025 despertó el interés de la Juventus, donde estuvo desde la fecha mencionada, hasta ahora.

En el onceno juventino pudo tener unos 28 partidos, marcó dos goles, pero no fueron estadísticas suficientes para que estos quisieran mantenerlo por los tres años más que le quedan de contrato.

Club ya se fija en él

Besiktas, de Turquía, es el primer onceno que ha mostrado interés en el jugador con proceso en Selección Colombia rumbo al Mundial 2026. Dicho cuadro le propone un préstamo con opción de compra, que no satisface los deseos del gigante del Calcio.

Ya será cuestión de ver cómo avanza todo hasta el fin del mercado de fichajes, mismo que estará activo hasta el 1 de septiembre. Antes de esa fecha se sabrá Juan David Cabal dónde acaba llegando para seguir con su carrera deportiva.

La ficha del defensor nacional está avaluada en 7 millones de euros, un valor accesible para el club del Viejo Continente que desee contar con él.