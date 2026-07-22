El irrisorio valor de James Rodríguez en el mercado tras el Mundial 2026 y salir del Minnesota United

Nueva notificación del Minnesota United sobre James Rodríguez y otra vez es jugador libre. El volante no puede salir del foco de la polémica y las críticas no paran. Los ojos de todo un país se colocan en su futuro inmediato tras el Mundial 2026 con la Selección Colombia y la no continuidad en el club de la MLS.

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Muchos hinchas y especialistas están a expectativa de lo que sucederá con el 10 de la Tricolor ahora que la Copa del Mundo llegó a su fin y el Minnesota United publicó que no contará más con James. La realidad es casi que lamentable para el que se considera uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol colombiano.

En la Copa del Mundo, se esperaba un mayor protagonismo y liderazgo del capitán, mientras que su actividad en el Minnesota United no fue la esperada y la poca continuidad resonó cuando llegó la hora de unirse a la Selección Colombia en mayo pasado.

En redes sociales lo tienen en la mira por la falta de ritmo con la que se presentó en la Copa del Mundo. Se sospechaba que los pocos minutos que acumuló en la MLS le pasarían factura en la gran cita mundialista, donde la Selección Colombia había generado expectativa por la dupla que podría conformar con Luis Díaz.

Gustavo Puerta, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez: jugadores de Colombia en el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Las cosas, definitivamente, no salieron bien para James. Los partidos que protagonizó como capitán de la Tricolor fueron discretos, al punto de figurar entre los futbolistas con menor velocidad. Fue titular en los cinco juegos entre México, Estados Unidos y Canadá y no pudo estar en la velocidad que se requiere para este evento.

La noticia también pasa porque su magia lo llevó a cifras nunca antes vistas para el fútbol colombiano en el exterior. Sus derechos deportivos fueron valorados hasta en 80 millones de euros cuando Real Madrid selló el negocio apenas cerró su brillante presentación en el Mundial de Brasil 2014, cuando fue el máximo goleador de esa edición.

James busca club con cifras irrisorias

Hoy la realidad es muy diferente y, con 35 años de edad, su pase está muy lejos de esos 80 millones de euros. Desde la última revisión de Transfermarkt, el 2 de junio pasado, el valor de James es de 1.5 millones de euros en el mercado de pases.

James Rodríguez, capitán y volante de la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

Con el Mundial a la vista en ese momento, se creía que esos valores podrían ir en alza, pero la realidad es diferente. Ahora, con la negativa de Minnesota United, James busca equipo y espera tener más rodaje en clubes para volver con mejor ritmo para los amistosos de septiembre.