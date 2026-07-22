Este sería el nuevo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en reemplazo de Ramón Jesurún

Se conocen los primeros movimientos que tendría la Federación Colombiana de Fútbol tras la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Con un aire de fracaso de por medio por la eliminación en los octavos de final a manos de Suiza, la FCF analiza varias situaciones que tendrá que resolver en el menor tiempo posible.

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Dos cosas en específico. La primera de ellas que comenzó a hacer bulla apenas Colombia salió del Mundial es el director técnico. La esfera de Néstor Lorenzo se llenó de críticas apenas Suiza ganó en Vancouver y las voces se unieron fuertemente, casi que exigiendo un cambio en el CT.

Pese a ello, la Federación comenzó a dar pistas y todo parece indicar que Néstor Lorenzo seguiría al mando de la Selección Colombia. Aunque no hay nada oficial, la entidad espera concretar situaciones extras en el contrato y consumar la continuidad de Lorenzo.

En medio de esa coyuntura, la Federación Colombiana avanza en lo que será la elección del nuevo presidente o la reelección de Ramón Jesurún. Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más reconocidos en Colombia, da pistas de lo que se pretende hacer. No se descartan movimientos drásticos en próximos días.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: FIFA via Getty Images

Según Vélez, la FCF podría tener nuevo presidente en un movimiento clave que también afectaría a la Dimayor, que es la entidad que regula el fútbol colombiano. Esta maniobra se daría por algunas inconformidades en el proceso de reelección de Jesurún e incluso quejas elevadas a entidades ordinarias del Estado.

Nuevo presidente de la FCF si sale Jesurún

Ramón Jesurún pasaría a dirigir la Dimayor y el nuevo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sería Carlos Mario Zuluaga, a quien ya le habrían ofrecido ese cargo y se ve férreo en su respuesta.

“Le dijeron: ‘Venga, ocupe usted el cargo. Jesurún renuncia, usted ocupa el cargo de presidente de la Federación y como queda libre la presidencia de la Dimayor, nombran a Ramón Jesurún”, dijo Carlos Antonio Vélez.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor. Foto: Catalina Olaya

Zuluaga es un reconocido dirigente deportivo que llegó en reemplazo de Fernando Jaramillo en marzo de 2025. Según él, llegó a Dimayor con la misión de fomentar el crecimiento del fútbol colombiano tanto a nivel nacional como internacional. Ahora le llegaría la hora para ser el máximo dirigente en la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Jesurún rumbo a la Dimayor?

De la misma manera, Vélez comentó que Carlos Mario Zuluaga habría dicho que no tomaría la posible vacante, aunque en la redistribución de cargos, Jesurún podría ocupar las tareas que tienen pendientes con los clubes en la Dimayor, mucho más cuando los grandes exigen mirar con exactitud el tema de los derechos de televisión.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Álvaro Tavera

“Por eso la renovación de este señor que funge de técnico de Colombia (Lorenzo) y a quien quiere renovar Jesurún, pues no se ha hecho efectiva”, recalcó Vélez.

En lo que tiene que ver con Jesurún, buscaría pasar a la Dimayor para seguir como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.