Primeras medidas de Jesurún y Lorenzo en el nuevo ciclo de la Selección Colombia: movimientos clave

El técnico Néstor Lorenzo sigue en el foco de la polémica tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 a manos de Suiza. Cuando en el país había mayor expectativa por el paso a los cuartos de final, Suiza sorprendió con un planteamiento basado en un análisis detallado del juego de la Tricolor que le permitió imponerse.

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Al final, los europeos aguantaron el 0-0 hasta el alargue y en penaltis se salieron con la suya. Un 4-3 en la tanda de penales, en Vancouver (Canadá), fue suficiente para consumar la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026. Desde ese momento comenzaron a surgir rumores sobre la continuidad de Néstor Lorenzo.

Y es que hay aire de crisis alrededor de la Selección Colombia y las críticas a Néstor Lorenzo no paran. Apenas se consumó la derrota ante Suiza, se conoció la primera decisión de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol: la entidad mantiene su intención de que Néstor Lorenzo continúe al frente del equipo con miras a la Copa América 2028 y al Mundial de 2030.

Las palabras de Ramón Jesurún del 23 de junio de 2026 no han sido desmentidas y más bien van en camino a ser verificadas en su vuelta a Colombia. Fuentes cercanas a la Tricolor dieron a conocer los primeros movimientos en este nuevo ciclo con el entrenador argentino al mando.

Néstor Lorenzo contra Ghana. Foto: FIFA via Getty Images

Según El Tiempo, Lorenzo y Jesurún sostuvieron este martes 14 de julio una reunión en Bogotá para comenzar a definir el plan de trabajo del nuevo ciclo que encabezará el entrenador. Durante el encuentro revisaron el balance de la participación en el Mundial de 2026 y sacaron conclusiones con la mirada puesta en el futuro. Ambas partes tienen la intención de continuar, por lo que la renovación no representaría un inconveniente.

Movimientos clave en el grupo de Néstor Lorenzo

Ante la continuidad al frente de la Selección Colombia, Lorenzo deberá afrontar los primeros cambios en su cuerpo técnico. Uno de ellos será encontrar el reemplazo de Luis Amaranto Perea, quien, tras finalizar el Mundial de 2026, asumió como nuevo director técnico de Independiente Medellín.

Amaranto Perea es asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Foto: AFP

A la salida de Luis Amaranto Perea podría sumarse la de Damián Lanata o Leandro Jorge, quienes se desempeñan como preparadores físicos. Según El Tiempo, uno de ellos dejará el cuerpo técnico, por lo que Lorenzo deberá cubrir dos vacantes de cara al nuevo proyecto.

Cabe recordar que, antes de la Copa América y el Mundial de 2030, la Selección Colombia afrontará varias fechas FIFA y una posible invitación a la Copa Oro de la Concacaf. En septiembre disputará dos partidos amistosos.