Hermano de Lamine Yamal es viral: conmovedora imagen tras el paso de España a la final; eriza la piel

España se clasificó a la final del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Francia en las semifinales del Mundial 2026 en partido disputado en Dallas, Texas. El equipo español se enfrentará con el ganador del partido que jugarán Argentina e Inglaterra en Atlanta.

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La Roja logró el triunfo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (22′, de penal) y Pedro Porro (58′) y a una extraordinaria defensa que desactivó por completo el ataque francés, que hasta ahora había maravillado en el torneo y que no conectó ni un solo disparo al arco de Unai Simón. Lamine Yamal es otro de los protagonistas de España en el Mundial 2026, más allá de que su presentación no pasa de normal.

El gol ante Francia fue el quinto tanto en la Copa del Mundo de Mikel Oyarzabal, quien iguala la máxima cantidad de goles de un español en un Mundial, al igual que Emilio Butragueño (México 1986) y David Villa (Sudáfrica 2010). Lamine Yamal, quien con 19 años se ilusiona con su primera Copa del Mundo, solamente lleva una anotación.

De esta manera, España se clasifica para la segunda final mundialista de su historia. La primera acabó con la única estrella que luce la Roja, gracias al recordado tanto de Andrés Iniesta en el minuto 116 (en la prórroga) contra Países Bajos en Sudáfrica 2010. Esta generación es muy diferente, pues a falta de un plantel plagado de estrellas, hace prelación al juego colectivo y al buen balance defensivo-ofensivo.

Lamine Yamal con Luis De La Fuente. Foto: Getty Images

Muchos esperaban la erosión de Lamine Yamal en la Copa del Mundo, pero su talento se ha hecho esperar y llega a la final con un nivel para nada extraordinario, aunque sí se hace fundamental en el esquema de ataque con Alex Baena y Oyarzabal.

Hermano de Lamine Yamal y su emotiva imagen tras el paso a la final

Keyne, hermano de Lamine, con apenas tres años de edad, desata la locura en las redes sociales por sus celebraciones en cada gesta de su hermano en la Copa del Mundo. Sin duda, uno de los hinchas más sonados de España en esta edición.

En un video viral en las redes sociales se ve a Keyne totalmente emocionado y con lágrimas de felicidad por el pase de España al Mundial 2026. Las cámaras lo captaron mientras pasaban los minutos finales y los españoles se aseguraban el triunfo ante Francia. El clip da la vuelta al mundo.

La emoción del hermano de Lamine 🥹❤️ pic.twitter.com/0BheCzEOcD — Iniestazo (@INIE8TAZO) July 14, 2026

El domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium, en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, España tendrá la ocasión de colocarse una segunda estrella en el escudo, hasta ahora con muy poco de Lamine Yamal, quien se ilusiona con su primera corona mundialista con apenas 19 años, pero con un hincha de lujo, su hermano, apoyando desde las gradas.