Gesto de Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo conmovió al mundo: cámara lo captó en Dallas

Una cámara de transmisión oficial, en el estadio de Dallas, captó a Lamine Yamal buscando Cristiano Ronaldo para darle un abrazo, este lunes, 6 de julio, en la victoria de España sobre Portugal (1-0) en los octavos de final del Mundial 2026.

Dura reacción de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal: se despidió de las Copas del Mundo

La reacción del técnico de España tras eliminar a Cristiano Ronaldo del Mundial 2026: “Ojalá hubiera ganado”

Ronaldo se lamentó por la eliminación de Portugal, lo que también significó el último partido del astro luso en una Copa del Mundo. Es decir, para 2030, el torneo más importante del deporte balompié ya no tendrá a uno de los mejores jugadores de la historia en competencia.

En medio del lamento, la joven estrella Lamine Yamal se acercó a Ronaldo, lo abrazó respetuosamente, y acabó conmoviendo a todo el planeta. El veterano y el joven llamado a ocupar el trono ante los ojos del planeta.

Cristiano Ronaldo se retirará sin haber ganado la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo participó en seis Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y United 2026. Anotó 11 goles en 27 partidos, y lo más lejos que llegó fue a semifinales en 2006.

Un joven Cristiano Ronaldo jugando el Mundial de Alemania 2006 con Portugal. Foto: Getty Images

El astro portugués es uno de los mejores futbolistas de la historia, aún sin haber ganado el la Copa del Mundo. Desde antes del juego contra España había confirmado que se despedía del torneo, y después del juego lo ratificó en diálogo con la prensa.

“Tengo la conciencia tranquila. He dado lo mejor, gané tres títulos con Portugal, antes de Cristiano Portugal no había ganado ningún título, entonces contento. El mayor título que gané en la selección fue en 2016 (Euro) que para mi tiene la misma dimensión de un Mundial, sinceramente”, dijo Ronaldo a la prensa tras la eliminación de Portugal.

Y añadió: “Di lo mejor y ya está. Mañana será un nuevo día, y la vida sigue”.

“He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada.



El mayor título que gané en la Selección fue la Euro 2016. PARA MÍ, TIENE LA MISMA DIMENSIÓN QUE UN MUNDIAL”.



Cristiano Ronaldo. 😳🇵🇹 pic.twitter.com/dBe8akbXCi — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

Por su parte, el técnico de Portugal, Roberto Martínez, dijo en rueda de prensa: “Creo que palabras de agradecimiento porque ha sido un capitán ejemplar. Yo llego a Portugal en un momento de duda sobre la posición de Cristiano. Ha sido un ejemplo, no solo con estadísticas, es su compromiso, el día a día, la forma en la que vive el fútbol. Es un ejemplo a celebrar. No es el momento de buscar más allá. Es un icono del fútbol. Para siempre agradecer lo que intentó en este Mundial”.

Numerosas reacciones se han dado sobre la salida de Portugal, y Cristiano Ronaldo, en esta cita orbital del 2026. Ahora la expectativa está puesta en cuándo el jugador de 41 años anunciará su retiro.

*Con información de AFP