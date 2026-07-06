“Ojalá no me expulsen”: Joven suiza declara su amor por la Selección Colombia y explica por qué la apoyará

El martes, 7 de julio, la Selección Colombia se enfrentará a Suiza en un partido crucial por los octavos de final del Mundial 2026. Más allá de la expectativa deportiva que genera el encuentro en el estadio BC Place de Vancouver, en Canadá, un fenómeno en redes sociales ha capturado la atención: la creadora de contenido de origen suizo, conocida como Ninie Journey, anunció públicamente que apoyará a la tricolor.

Journey considera a Colombia su segundo hogar en medio del impacto social y de unión que el fútbol ha generado en el país con los recientes periodos de polarización política.

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A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @niniejourney, quien reside en territorio colombiano desde hace aproximadamente cuatro años, compartió un video en el que expone los motivos de su particular elección deportiva. Con un discurso enfocado en el aprecio hacia la cultura local, la creadora aclaró que su postura excede la simple preferencia futbolística.

“Mis queridos compatriotas, los quiero, pero esta vez voy por Colombia”, manifestó la influenciadora, quien consolidó su arraigo en el país tras conocer a su actual pareja mientras realizaba contenidos de viajes.

De acuerdo con sus declaraciones, el principal argumento para respaldar a la ‘Tricolor’: “Hace poco vi a un país dividido, pero estos días parece ser uno solo”, afirmó la joven, vinculando el fervor deportivo con una tregua temporal frente a las tensiones políticas y electorales recientes.

No obstante, Journey adoptó una postura realista y moderada sobre el alcance de este fenómeno, aclarando que el deporte no cambia la realidad del país: “Claramente, un mundial no resuelve los problemas, pero un pueblo alegre sí que puede hacerlo”, concluyó de manera reflexiva en su video.

Colombia llega invicta a esta instancia tras firmar una destacada fase de grupos en el Grupo K, donde sumó victorias frente a Uzbekistán (3-1) y RD Congo (1-0), además de un empate contra Portugal.

Posteriormente, el pasado 3 de julio, el equipo consolidó su clasificación en la ronda de 32 al derrotar 1-0 a Ghana en la sede de Kansas City.

Al frente estará la selección de Suiza, un equipo que selló su clasificación tras superar de forma solvente a Argelia por 2-0. Lejos de ser un rival accesible, el equipo se presenta como un examen de alta exigencia para el combinado nacional.

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Jonatan Mayorga, futbolista colombiano con experiencia en la liga suiza, hizo un análisis sobre las principales virtudes del cuadro europeo, actualmente dirigido por Murat Yakin. Según Mayorga, Suiza destaca por un plantel equilibrado que amalgama la veteranía de figuras internacionales como Granit Xhaka y Breel Embolo con la proyección de jóvenes talentos como Johan Manzambi.

El futbolista enfatizó que el bloque suizo prioriza el orden táctico, la presión organizada y la toma de decisiones grupales. El duelo, por tanto, planteará un marcado contraste de estilos entre la verticalidad e inventiva del ataque colombiano y la rigidez estructural de la escuadra europea.