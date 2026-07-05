Hermana de Karol G reaccionó a publicación de la artista llorando y le dedicó unas sentidas palabras: “Eres muy fuerte”

La noche del 4 de julio de 2026, la cantante colombiana Karol G conmovió a sus seguidores al compartir una fotografía en sus historias de Instagram donde se le veía llorando, acompañada de un extenso texto de reflexión personal.

Karol G rompe en llanto y preocupa a sus seguidores:“Lloré lo que no está escrito”

Ante la vulnerabilidad mostrada por la artista paisa de cara al inicio de su nueva gira internacional, su hermana, Verónica Giraldo, reaccionó con un mensaje de fortaleza y apoyo familiar que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la cantante.

El mensaje de Karol G en sus canales oficiales no solo generó reacciones entre sus millones de fanáticos, sino también en su núcleo familiar más cercano. Verónica Giraldo, hermana de la intérprete de éxitos globales, utilizó sus redes sociales para expresar el orgullo y la admiración que siente por la evolución profesional y personal de la cantante.

“Hermana, eres más fuerte de lo que todos ven, eres valiente; cómo te admiramos y nos sentimos orgullosas de ti. TE AMAMOS MUCHO Y RECUÉRDALO SIEMPRE. Ya prontito nos veremos otra vez para recargarnos”, escribió Giraldo.

Verónica Giraldo envía mensaje de apoyo a Karol G Foto: @Karolg

La respuesta de Verónica no tardó en viralizarse, provocando miles de comentarios de apoyo por parte de los seguidores de la artista. Entre los mensajes de la comunidad digital destacaron frases como: “Qué hermosas palabras, Vero, Dios te bendiga”, “Te amamos mucho, Vero, nunca cambies” y “Las hermanas son ese respaldo que a veces no encontramos en otro lado”, lo que evidencia el impacto positivo que tiene la relación de las hermanas Giraldo ante la opinión pública.

Este cruce de mensajes familiares se originó luego de que Karol G publicara una imagen tras descender de un vuelo, admitiendo que había pasado por un momento de alta sensibilidad emocional.

La cantante paisa explicó que durante un tiempo optó por mantener en privado diversas situaciones complejas y momentos positivos de su vida. Sin embargo, detalló que en la actualidad siente que múltiples experiencias de su pasado “finalmente tienen sentido”, lo que la motivó a compartir este espacio de introspección con sus seguidores.

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El estado emocional descrito por la cantante coincide con la etapa final de preparación de su próximo compromiso internacional, titulado Viajando por el mundo Tropitour. Esta gira mundial está programada para iniciar el próximo 24 de julio en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, y representa uno de los proyectos más ambiciosos de la artista para el segundo semestre del año 2026.

De acuerdo con lo expresado por Karol G, los preparativos han tomado meses de trabajo técnico y creativo. En sus declaraciones, la artista manifestó su entusiasmo por el reencuentro con el público: “Se nos va a salir el cora de la felicidad, de la magia, de la energía”, concluyendo con un mensaje de lealtad hacia sus fanáticos al afirmar que nunca ha dado por sentado el cariño que le brindan en cada etapa de su trayectoria.