Preocupación por la salud de la primera actriz Carmenza Gómez: sufrió delicado accidente

La reconocida actriz colombiana Carmenza Gómez conmovió a sus seguidores al revelar que se encuentra en un proceso de recuperación tras sufrir una fractura en una de sus piernas. A través de su perfil de Instagram, la artista de 74 años no solo agradeció al personal médico y de apoyo que la acompaña en este momento, sino que también aprovechó la oportunidad para compartir una profunda reflexión sobre la importancia del cuidado comunitario en momentos de vulnerabilidad.

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A través de una sentida publicación, la destacada intérprete detalló que se encuentra rodeada de profesionales y seres queridos que han facilitado su proceso de sanación. Con un texto sentido que muetra vulnerabilidad y la gratitud, Gómez expresó:

“A veces sólo pensamos en destriparnos y a veces (esta es una de esas veces) sólo nos amamos y cuidamos. Agradezco a esas personas que están ayudando a sanar mi pierna rota: Ludis, Magaly, Viviana, León, Gloria, Cecilia, Victoria y muchas más, médicos y enfermeros”.

El anuncio generó de inmediato múltiples reacciones de apoyo por parte de colegas del entretenimiento, amigos y seguidores, quienes han manifestado sus deseos de una pronta y completa evolución médica.

Más allá de informar sobre su estado de salud, la actriz utilizó su experiencia personal para evocar una famosa tesis atribuida a la célebre antropóloga estadounidense Margaret Mead. Según el relato compartido por Gómez, la verdadera civilización no comenzó con herramientas de caza o vasijas de barro, sino con un acto de empatía y cuidado.

La actriz recordó que en el reino animal una fractura de fémur suele ser una sentencia de muerte, ya que el individuo herido no puede huir del peligro, buscar agua o alimentarse, convirtiéndose en presa fácil. Por ello, la existencia de un fémur antiguo que sanó es la prueba arqueológica de que alguien se detuvo a acompañar al caído, protegiéndolo y cuidándolo hasta su recuperación.

“Ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de la civilización”, concluyó la artista, enfatizando que la convivencia humana adquiere su verdadero valor a través del auxilio mutuo.

Nacida el 9 de febrero de 1952 en Nueva Orleans, Estados Unidos, pero criada entre el Caribe colombiano, mas específicamente, en Cartagena y Bogotá, Carmenza Gómez se ha consolidado como una de las figuras más respetadas y polifacéticas del teatro, el cine y la televisión en Colombia.

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Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, la actriz ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva del país gracias a su participación en producciones emblemáticas de la televisión colombiana, como El gallo de oro, La casa de las dos palmas, Tentaciones, Pura sangre y la exitosa telenovela Hasta que la plata nos separe. Su versatilidad actoral y su rigor escénico la han hecho merecedora de un lugar privilegiado en la historia de las artes escénicas en Colombia.

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales o partes médicos oficiales respecto a la causa exacta de la fractura o el tiempo estimado de incapacidad que requerirá su completa rehabilitación. Sin embargo, el mensaje de la actriz deja en claro que afronta este bache de salud con optimismo y respaldada por un sólido equipo asistencial.