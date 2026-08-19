Colombiano sacude la Champions con doblete: Camilo Durán clavó dos golazos al ángulo

Este miércoles, 19 de agosto, acabó siendo una noche memorable para el colombiano Camilo Durán. Al servicio del Celtic de Escocia, el atacante cafetero de 24 años clavó dos golazos al ángulo, que le dieron el triunfo a su equipo sobre LASK Linz de Austria en Champions League.

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La primera obra de arte de Camilo Durán llegó sobre los 38′ del primer tiempo. El colombiano remató con la pierna izquierda, sin dejar caer el balón tras un rebote, y coló el esférico en un lugar imposible de atajar para el guardameta rival.

GOLAZO DE CAMILO DURÁN EN CELTIC



El colombiano la conectó de primera con su pierna izquierda y puso el 2-0 ante LASK Linz por la ida de playoffs de UEFA Champions League.



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Ya en el segundo tiempo, llegó el doblete de Camilo Durán. Corrían los 67′ y el cafetero resolvió de manera magistral una jugada asociativa con sus compañeros. Volvió a poner el balón en el ángulo, sellando así una actuación memorable.

¡CAMILO DURÁN ESTÁ INTRATABLE! ¡OTRO GOLAZO EN LA #CHAMPIONS! Doblete del colombiano, que la puso en el ángulo ante LASK y quiere llevar a Celtic a Fase Liga. Suma 7 goles en la competencia en su carrera, 2 los anotó en este partido.



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Se trató del partido de ida entre Celtic y LASK Linz, por la fase de playoffs de la Champions League. El juego se desarrolló en Celtic Park, y la vuelta está agendada para el 25 de agosto, pero en territorio austriaco.

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¿Quién es Camilo Durán?

Es un atacante samario de 24 años, que mide 1.78 metros de estatura y que se desempeña como jugador en el Celtic de Escocia. Allí tiene contrato hasta junio de 2031, y ostenta un valor aproximado en el mercado de 2 millones de euros.

Durán tuvo pasos formativos por el Deportivo Independiente Medellín (Colombia), Flamengo (Brasil), y algunos clubes Portugueses. Por tanto, no se le vio en el Fútbol Profesional Colombiano, por lo que su nombre no es tan conocido en el balompié nacional.

No obstante, Camilo ya suma varias buenas actuaciones en Europa, por lo que la prensa deportiva en Colombia le hace seguimiento a sus desempeños. Incluso, lo han puesto como candidato a ser convocado a la Selección Colombia.

Puede que el nombre de este atacante samario empiece a ser tenido en cuenta de cara a la renovación que planea hacer el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Es joven, suma buenos desempeños y podría ser pieza de cara al Mundial 2030, donde La Tricolor espera hacer un mejor papel que lo que consiguió en este 2026.