La tabla de la Liga Betplay tras América ante Llaneros y el fracaso del Junior, de Viera, en Bucaramanga

La Liga Betplay avanza en su afán por ponerse al día en el calendario tras las fechas alteradas y varios partidos aplazados. Se cree a que principios de noviembre ya estarán todos los equipos al día para entrar en la etapa definitiva del todos contra todos.

Este domingo se disputaron varios partidos de la fecha 13, que comenzó con el empate 0-0 de Deportivo Pasto ante Fortaleza CEIF en el estadio Departamental Libertad de la capital de Nariño. Ese mismo resultado se generó el sábado en el partido de Deportes Tolima con el Boyacá Chicó. El viernes, Deportivo Cali superó 3-1 a Alianza FC en el Palmaseca.

En la segunda salida del domingo, el Cúcuta Deportivo llegó a 15 puntos en la tabla de posiciones y se ilusiona con una posible clasificación tras golear 4-0 al Deportivo Pereira en el estadio General Santander.

En otros resultados de la fecha, Águilas Doradas derrotó 2-0 a Jaguares de Córdoba el sábado y Atlético Nacional le había ganado 3-2 a Inter de Bogotá en el estadio El Campín, en duelo que fue adelantado y sirvió para el debut de James Rodríguez con el equipo verde.

En los partidos de fondo del domingo, Atlético Bucaramanga se quedó con la victoria con un contundente 3-1 ante un alicaído Junior de Barranquilla, que acaricia la prematura eliminación con el joven técnico Sebastián Viera. La apuesta del equipo tiburón salió mal con el ídolo uruguayo y se cree que podría existir un cambio de entrenador si los resultados positivos no se hacen ver.

Bucaramanga vs. Junior Foto: Jaime Moreno

Un autogol de Pablo Ortiz y goles de Fredy Hinestroza y Emerson Batalla sirvieron para que el Bucaramanga sumara tres puntos en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander y con el técnico uruguayo Pablo Peirano se acerca a la clasificación, y se mueve en la zona alta de la tabla con América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Nacional.

Llaneros, cerca de sorprender al América

En el partido de fondo, Llaneros fue local en el estadio Belo Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio ante el líder de la Liga Betplay, América de Cali, que no tuvo problemas, llenó el estadio y lo pintó totalmente de rojo tras el poder de su hinchada en la capital del Meta para una nueva victoria.

Llaneros comenzó ganando tras el cabezazo impecable de Francisco Meza para vencer al portero brasileño Jean Fernandes tras un tiro de esquina. Así fue el 1-0 al minuto 17 y lo pudo aguantar hasta el entretiempo.

En la segunda parte llegaron los cambios del América y llegó el triunfo. El técnico David González mandó a la cancha al delantero ecuatoriano Daniel Valencia y el volante canterano José Cavadía, y así cayó el 1-1 al 73′.

💯👹 ¡Golazo de América de Cali! ¡Tremenda jugada y gran definición de Valencia! #LALIGAxWIN https://t.co/x81tjHsO6c — Win Sports (@WinSportsTV) October 5, 2026

Cavadía leyó muy bien una jugada por el interior y lanzó un pase clave para cortar la línea de Llaneros. La pelota la controló Valencia tras un gran desmarque de Jhon Murillo que movió la defensa.

El volante venezolano dejó pasar el balón y el ecuatoriano solo tuvo que rematar cruzado para el 1-1 final. Ya en el descuento (90+3′), Cristian Tovar colocó el 2-1 final tras gran cabezazo luego de un balón detenido.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 América 2-1 12 8 3 1 24 7 17 27 2 Deportivo Cali 12 7 3 2 20 9 11 24 3 Bucaramanga 11 6 5 0 20 10 10 23 4 Atlético Nacional 10 7 1 2 21 10 11 22 5 Millonarios 13 5 6 2 18 11 7 21 6 Medellín 11 6 2 3 19 15 4 20 7 Santa Fe 11 5 4 2 18 12 6 19 8 Tolima 12 5 4 3 15 13 2 19 9 Cúcuta 12 4 3 5 15 19 -4 15 10 Llaneros 1-2 12 4 2 6 15 16 -1 14 11 Águilas Doradas 11 3 5 3 14 15 -1 14 12 Once Caldas 12 3 4 5 15 16 -1 13 13 Internacional 13 2 7 4 14 18 -4 13 14 Boyacá Chicó 11 3 3 5 10 18 -8 12 15 Alianza 12 3 2 7 12 24 -12 11 16 Fortaleza 12 1 7 4 13 18 -5 10 17 Junior 12 2 3 6 16 20 -4 9 18 Pasto 12 2 3 7 9 18 -9 9 19 Deportivo Pereira 11 1 5 5 7 17 -10 8 20 Jaguares 11 1 4 6 11 20 -9 7

De esta manera, América sigue de líder con 27 puntos y se acerca a la clasificación, mientras que Llaneros deja pasar una gran oportunidad y ahora es décimo con 14 unidades. Medellín jugará contra Santa Fe este lunes.