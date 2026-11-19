Gustavo Puerta agradeció por los mensajes de cariño que recibió tras su lesión con la Selección Colombia en el amistoso frente a Chile. A través de su cuenta de Instagram, el volante vallecaucano se pronunció con unas palabras dedicadas a la afición colombiana.

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“Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño”, escribió Gustavo Puerta. El mediocampista de Olympiacos llegó a encender alarmas en la Selección Colombia luego de salir entre lágrimas de la cancha; sin embargo, se descartó que tuviera comprometidos los ligamentos de la rodilla izquierda.

Aunque la lesión no es tan grave como se llegó a pensar, sí tendrá que estar por fuera de las canchas durante dos meses. Su regreso se pronostica para finales de enero de 2027, es decir, justo para la segunda mitad de la temporada en Europa.

“Ahora toca enfocarme en recuperarme, trabajar fuerte y volver con las mismas ganas de siempre. Los planes de Dios son perfectos”, agregó el vallecaucano.

Reacciones de sus colegas

El mensaje de Gustavo Puerta provocó reacciones de sus compañeros en la Selección Colombia. “Regresarás mucho mejor animal”, escribió Richard Ríos.

Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Juan Camilo Portilla y Oscar Cortés también se pronunciaron con una palabra de aliento para Puerta y le desearon éxitos en su recuperación.

Desde el exterior también hubo mensajes para el jugador de Olympiacos. “Pronta recuperación manito, volverás más fuerte”, apuntó el ecuatoriano Piero Hincapié, defensor del Arsenal que compartió vestuario con Gustavo Puerta en el Bayer Leverkusen de Alemania.

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El mediocampista colombiano ya está de regreso en Grecia para presentarse en la sede de su club y empezar a dar pasos hacia el regreso. Olympiacos recibirá una compensación económica por parte de la FIFA, que se hace cargo de los jugadores convocados por su selección cuando superan los 28 días de baja por lesión.

En total son 20.548 euros los que recibirá el cuadro de El Pireo por cada día que Puerta dure lesionado tras su retorno del parón internacional. Eso equivale a 35 millones de pesos colombianos, una cifra que puede ayudar a pagar su salario durante estos dos meses de ausencia.

Gustavo Puerta antes de lesionarse en el amistoso de Chile vs. Colombia Foto: FCF

Puerta volverá a la Selección Colombia en marzo

La buena noticia para Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico es que Gustavo Puerta podrá ser tenido en cuenta para la próxima fecha FIFA, programada en marzo, momento en el que deberían empezar las eliminatorias de Conmebol al Mundial 2030.

El vallecaucano es una pieza fundamental en el andamiaje del mediocampo junto a Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Solís y el joven Matías Orozco, quien ha estado a la altura de las exigencias.