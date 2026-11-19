La modelo argentina Valentina Ferrer habló públicamente sobre su separación del cantante colombiano J Balvin y dejó claro que, aunque su relación amorosa llegó a su fin, ambos mantienen una relación cercana por el bienestar de su hijo Río. Sus palabras se conocieron este jueves 19 de noviembre, luego de que varios medios de comunicación la abordaran en un aeropuerto.

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La ruptura entre la modelo y el artista se hizo pública hace aproximadamente dos meses, cuando ella confirmó que habían decidido continuar sus vidas por separado. Desde entonces, ninguno de los dos había entregado mayores detalles sobre cómo estaban llevando esta nueva etapa, por lo que sus recientes palabras despertaron curiosidad entre sus seguidores.

Durante el encuentro con la prensa, a Valentina le preguntaron sobre la relación que tiene con el paisa y la manera en la que ambos están enfrentando la crianza de su hijo.

Sin entrar en demasiados detalles de su vida privada, la argentina resaltó que tienen una prioridad en común y es la felicidad de su hijo.

Jose y ella comparten el mismo propósito cuando se trata de Río, según explicó ante las cámaras. “El objetivo para los dos es el mismo y es que Río sea feliz”, dijo al referirse a los acuerdos y al compromiso que mantienen como padres.

Además, la modelo mencionó algo que llamó especialmente la atención, y fue que la comunicación entre ambos sigue siendo positiva.

“Río tiene una mamá y un papá que se acompañan muy bien, que son buenos amigos y eso es lo más importante”, señaló.

Sus palabras muestran que, pese a que su relación terminó, el cantante y la modelo han buscado conservar un vínculo cordial y acompañarse en esta etapa familiar. A Valentina también le hicieron preguntas relacionadas con saber si ya había atravesado el duelo por la separación, pero prefirió no profundizar en ese asunto.

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Otro de los temas que surgió durante la conversación fue la posibilidad de volver a enamorarse. Para esta pregunta, Valentina señaló que actualmente tiene mucho amor para dedicarle a su hijo, sin ofrecer mayores detalles sobre su futuro sentimental.

Por ahora, Valentina Ferrer parece concentrada en su maternidad y en tener una dinámica familiar tranquila con el cantante, dejando claro que la separación no ha cambiado el compromiso que los une como padres de Río.