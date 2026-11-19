El hecho habría ocurrido sobre las 11:05 de la noche del pasado miércoles 18 de noviembre. Presuntamente, un hombre armado ingresó corriendo a la cancha sintética La Tribuna, ubicada cerca del barrio Samán de la Rivera, en Villavicencio.

Las imágenes del momento exacto del hecho causan indignación.

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Iván Camilo Martínez, de 38 años, mánager del cantante llanero Jhon Onofre, se encontraba en una mesa del establecimiento comercial, departiendo con otras tres personas, que fueron sorprendidas con la violenta irrupción del sicario, quien tras el ataque salió huyendo del lugar, a bordo de una motocicleta que lo estaba esperando sobre la vía de salida de la capital del Meta hacia Acacías.

Momento en el que el presunto sicario ingresa a la unidad deportiva y abre fuego contra Iván Camilo Martínez en la noche del miércoles 19 de noviembre en Villavicencio Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

El cantante Jhon Onofre se pronunció a través de sus redes sociales y le dedicó unas sentidas palabras. “Descansa en paz, querido amigo”.

El hecho ha generado gran conmoción entre la ciudadanía y los fanáticos de la música llanera.

De momento, las autoridades se encuentran tras la pista del señalado criminal a partir de las imágenes que entregan las cámaras de seguridad del lugar.

Desde el equipo de Jhon Onofre publicaron un comunicado en el que rechazaron el violento acto y pidieron prudencia y respeto para la familia mientras suceden las investigaciones correspondientes.

Comunicado de Jhon Onofre, cantante de música llanera, sobre el asesinato de su mánager Camilo Martínez en Villavicencio la noche del miércoles 18 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de Instagram Jhon Onofre

Desde el Comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio informaron que uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar la inspección técnica del lugar y recolectar información que permita establecer las causas de este hecho e identificar a los responsables.

Por ahora, se le pide a la ciudadanía entregar cualquier información relevante que pueda ayudar a dar con el paradero de los señalados.