Luto en la música colombiana: muere reconocido cantante tras luchar contra una grave enfermedad

La escena de la música urbana en Colombia está de luto tras confirmarse el fallecimiento de José de la Hoz, conocido artísticamente como Guasa Musik. El productor, compositor y cantante murió en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Santa Marta, dejando un vacío entre los artistas y gestores culturales del Caribe colombiano que crecieron junto a su trabajo.

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La noticia fue confirmada inicialmente a través de las redes sociales de Red Snapper Music, el sello discográfico que el propio artista ayudó a liderar y consolidar.

En una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, su equipo de trabajo expresó su dolor por la partida de quien consideraban un pilar fundamental para los nuevos talentos de la región.

“Gracias Guasa por ser el guía de Red Snapper Music y del coletsound. Te extrañaremos mucho en esta casa. Te amamos y con mucho dolor decimos: descansa en paz y vuela alto, bro”, escribió el colectivo musical en un mensaje que rápidamente comenzó a replicarse entre seguidores y colegas de la industria.

De acuerdo con información publicada por medios locales de la capital del Magdalena, como el portal digital Seguimiento, el deceso de José de la Hoz se produjo en las instalaciones de la Clínica Avidanti, en Santa Marta.

Según lo reportado, el productor samario venía enfrentando serios quebrantos de salud tras ser diagnosticado con un cáncer cerebral, enfermedad contra la que estuvo luchando durante un tiempo.

Aunque su círculo cercano mantuvo gran parte de este proceso en reserva, versiones de allegados indican que su estado se complicó en las últimas horas antes de confirmarse su muerte.

Más allá de su faceta como intérprete y compositor, Guasa Musik fue reconocido en la industria nacional por su trabajo detrás de las consolas y en la gestión de proyectos musicales.

Desde Santa Marta, se desempeñó como mánager y productor general en iniciativas como Red Snapper Music, plataforma desde la cual impulsó el sonido local y abrió puertas a una nueva generación de artistas samarios.

Tras conocerse la noticia en redes sociales, varias figuras de la música urbana en Colombia compartieron fotografías, videos y mensajes recordando la calidad humana y el espíritu trabajador de José de la Hoz.

Uno de los mensajes más emotivos provino del cantante y productor samario Yera, quien mantuvo una estrecha relación personal y profesional con él.

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A través de sus historias de Instagram, el artista publicó una sentida despedida: “Hoy me despido de una parte de mi vida, de mi hermano, de mi mejor amigo, de mi socio. Luchaste tanto, bro, agradezco por cada momento juntos y por cada experiencia. Me siento tranquilo de haber vivido junto a ti el camino de la vida y de la música; hoy ya descansas en paz”.

A estas muestras de cariño también se sumaron otros exponentes del género como Lalo Ebratt y L’Omy, quienes compartieron recuerdos junto al productor en sus redes, destacando su hermandad y su sentido del humor.