Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol, sueña con ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar”

El periodista y presentador de Noticias Caracol, Pablo Arango, compartió públicamente uno de los proyectos personales más importantes de su vida: el deseo de convertirse en padre mediante la adopción junto a su pareja, Gabriel Carvajal.

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El comunicador, de amplia trayectoria en la televisión colombiana, confirmó que atraviesa una etapa de estabilidad afectiva y profesional que lo impulsa a querer dar este paso.

En entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, Pablo Arango habló con tranquilidad sobre el momento que vive a nivel personal. El presentador explicó que ha logrado consolidar un hogar en Bogotá al lado de su novio, Gabriel Carvajal, y de Coco, la mascota de ambos.

“Estoy enamorado, estoy ilusionado y, sobre todo, convencido de que estoy en el lugar correcto”, afirmó el comunicador durante la conversación televisiva.

Sobre la posibilidad de ampliar la familia, Arango fue claro al señalar que ve en la adopción la vía ideal para cumplir ese sueño: “Claro, no lo descarto, me encantaría. Por adopción, claramente”.

Asimismo, detalló que su meta principal es seguir fortaleciendo el núcleo que ha edificado en la capital, lejos de Manizales, ciudad de donde es originario y donde reside su familia.

A diferencia de Pablo Arango, cuyo trabajo lo mantiene expuesto a las cámaras y a la opinión pública de manera cotidiana, Gabriel Carvajal desarrolla su vida profesional en el sector privado. Carvajal es contador público con formación especializada en derecho tributario y ejerce en áreas financieras.

La historia de la pareja comenzó por motivos laborales. Según relató Arango en una entrevista concedida tiempo atrás, Gabriel lo contactó inicialmente por la red social Instagram para consultarle sobre un tema de trabajo.

Tras un periodo de interacción, dejaron de hablar durante casi un año hasta que retomaron el contacto, momento en que nació la relación sentimental que hoy mantienen.

Pese a que el periodista suele ser reservado con los detalles íntimos de su vida, ambos han compartido algunos momentos de su vida juntos a través de redes sociales.

Antes de llegar a esta etapa de estabilidad y proyectarse como padre, Arango atravesó un proceso complejo en torno a su orientación sexual, aspecto sobre el cual profundizó en el pódcast Sinceramente Cris, conducido por la periodista Cristina Estupiñán.

En esa emisión, el comunicador relató que desde su infancia reconoció su atracción hacia los hombres, pero decidió mantenerlo en silencio debido a su entorno escolar que calificó como rígido y machista.

“En ese momento me daba miedo de las opiniones. Estuve en un colegio solamente de hombres, todo era muy machista, entonces lo guardé para mí y no le dije a nadie, ni a mi hermana, que es como mi alma gemela”, recordó en el espacio digital.

Arango explicó que mantuvo noviazgos con mujeres hasta los 24 años de edad, en parte buscando encajar en las expectativas de su entorno mientras ya residía de manera independiente en Bogotá.

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Además de abordar sus planes familiares, Pablo Arango ratificó su compromiso con su labor en Noticias Caracol, medio en el que se ha posicionado como reportero y presentador de emisión. El periodista manifestó que mantiene la motivación y el entusiasmo por el periodismo diario.

“Quisiera seguir contando historias, seguir creciendo en el canal, seguir creciendo en el set”, puntualizó al referirse a sus metas profesionales a corto y mediano plazo.