Selección Colombia vs. Chile: IA pronostica marcador final con goleada en el amistoso

Este viernes, 13 de noviembre de 2026, la Selección Colombia jugará contra Chile un amistoso en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. La hora de arranque está programada para las 7:00 p.m. de Colombia, 9:00 p.m. de Santiago de Chile.

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Se trata del primero de dos amistosos que jugarán Colombia y Chile en esta fecha Fifa de noviembre. Es una buena oportunidad para que ambos entrenadores observen lo que tienen, de cara al arranque de las eliminatorias al Mundial 2030.

La inteligencia artificial (IA) pronosticó que habrá un ganador en el partido. El empate queda descartado y, de hecho, la victoria podría ser por goleada si se cumple el vaticinio.

IA: “Colombia va a golear a Chile 3-0″

Gemini argumentó el posible marcador de 3-0 a favor de Colombia sobre Chile: “Es basado en la solvencia y contundencia del equipo en casa frente a este rival en sus duelos previos, la solidez y regularidad de la convocatoria que mantiene una columna vertebral competitiva en las principales ligas del mundo”.

Y añadió: “La ventaja de jugar como local en el Pascual Guerrero de Cali y el presente dubitativo en rendimiento del conjunto visitante en territorio continental, el pronóstico proyecta una victoria contundente con un marcador final de Colombia 3 - 0 Chile”.

Con caras nuevas, Colombia golearía a Chile según la IA. Foto: Getty Images

El último partido entre Colombia y Chile acabó en goleada cafetera

El 15 de octubre de 2024, la Selección Colombia goleó a Chile, por 4-0, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Fue en duelo válido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Los anotadores de Colombia, aquel día, fueron Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Jáder Durán y Luis Sinisterra.

De esos nombres, solo está Dávinson Sánchez para enfrentar a Chile este viernes. Luis Díaz no fue llamado porque se recupera de una lesión, mientras que Jhon Jáder Durán y Luis Sinisterra perdieron su lugar, con el tiempo, en la Selección Colombia.

Ahora, es un choque entre dos selecciones en reconstrucción, pero con realidades distintas. Chile no va a un Mundial desde 2014, y poco a poco perdió el brillo de su generación dorada, con la que ganó las Copas América de 2015 y 2016.

Comenzamos 🙌🔛 #LaRoja 🇨🇱 ya entrena pensando en la Fecha FIFA ante Colombia 🇨🇴. https://t.co/41tpJP55EM — Selección Chilena (@LaRoja) November 9, 2026

Caso contrario, aunque Colombia vive un momento nuevo, los cafeteros fueron a Rusia 2018 y United 2026, además de haber llegado a la final de la Copa América 2024. Ahora, el gran reto del técnico Néstor Lorenzo es consolidar un plantel fuerte que pueda pelear en los torneos venideros, con miras a la próxima cita orbital.