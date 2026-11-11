Colombia vs. Chile: canal y hora para ver el primer partido amistoso de esta fecha Fifa

Este viernes, 13 de noviembre, la Selección Colombia disputará el primero de sus dos amistosos programados frente a Chile. El compromiso internacional se realizará en el estadio Pascual Guerrero de Cali para homenajear a las víctimas del terremoto del 10 de agosto.

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El técnico Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores que han ido llegando en el transcurso de la semana para unirse a los entrenamientos en la sede de Cascajal, complejo deportivo perteneciente al América de Cali. Durante la jornada del martes ya se trabajó con el grupo completo pensando en el primer examen de esta fecha Fifa.

El partido de Colombia vs. Chile está programado para iniciar el viernes a las 7:00 de la noche y la transmisión oficial correrá por cuenta de Caracol TV y Canal RCN.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el amistoso a través de YouTube, Ditu o la app Canal RCN, todos ellos de manera gratuita.

A pesar de que esta nómina de la Selección Colombia está plagada de jóvenes y rostros nuevos, el compromiso es mostrar una mejor cara de la que se vio en la gira por Estados Unidos después del Mundial 2026.

“Mucha ilusión, es siempre un honor vestir la camiseta de este país y poder salir a la cancha el viernes y hacer las cosas bien”, declaró el volante Gustavo Puerta. “Para mí es un honor que la gente me vea como referente; lo que trato de hacer en cada partido es seguir demostrando hambre, ganas y esa ilusión que lleva representar esta camisa”, dijo.

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Lorenzo decidió llamar a varios jugadores que se unen al proceso por primera vez, como es el caso de Juan David Arizala, Devis Vásquez, Camilo Mena y Daniel Mosquera.

Además de las ausencias por lesión de Richard Ríos y Luis Díaz, el pasado domingo fue desconvocado Jáminton Campaz tras sufrir molestias musculares con Rosario Central. En su lugar fue citado Óscar Cortés, quien viene siendo titular con Huracán en Argentina.

Néstor Lorenzo dirigiendo el entrenamiento de la Selección Colombia en Cali. Foto: Bernardo Peña / El País

Posibles alineaciones

Colombia : Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Yáser Asprilla, Jhon Arias, Óscar Perea y Luis Javier Suárez.

: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Yáser Asprilla, Jhon Arias, Óscar Perea y Luis Javier Suárez. Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Darío Osorio; Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez.

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