Horóscopo de Nana Calistar hoy, 11 de noviembre: un amor del pasado podría regresar y varios signos deberán abrir los ojos

Para este miércoles, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Horóscopo de Nana Calistar: advertencias, dinero inesperado y problemas amorosos para los 12 signos este 10 de noviembre

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 11 de noviembre de 2026

Aries

“Aguas con las opiniones que se meten en tu relación: no le dejes espacio al comité de chismosos hasta la cama. Aclara lo que te molesta y reconoce si heriste a alguien. También toca dejar compromisos que ya no deseas y hacer algo por gusto propio. No esperes que todos puedan para empezar a disfrutar”.

Tauro

“Una verdad a medias puede amarte tremendo pleito de pareja. Habla completo y evita discutir frente a conocidos. Si te enteras de una separación, no cargues recaditos. Cuida tus pertenencias y no confundas una noche de calentura con la estabilidad que buscas. Hay antojos que se disfrutan un rato y después salen bien caros”.

Géminis

“Podrías enterarte de una fiesta familiar donde no te incluyeron. Pregunta si necesitas aclararlo, pero no organices otra por puro desquite. Una amistad te llevará un chisme sobre ti: no le regales la reacción que espera. Atiende ese asunto que te quita el sueño y deja de cambiar tus decisiones para darle gusto a todo mundo”.

Cáncer

“También aprende de lo que sí te ha salido bien, criatura. Confirma los planes con tu pareja para evitar malos entendidos y sé claro con una amistar que podría ilusionarse contigo. Revisa cargos antes de pagar y procura un rato de tranquilidad. No te castigues si algo falla: corrige lo necesario sin convertirte en tu peor compañía”.

Leo

“No le inventes otra vida a quien te gusta porque tardó en responder. Un encuentro con alguien de redes podría tomar forma: conoce con calma y organiza tu viaje con independencia. Si llega dinero extra, recuerda los compromisos próximos. Aguas con negocios que prometen maravillas y no explican nada; hasta la tanda de la vecina tiene más claridad”.

Virgo

“No hagas favores esperando cobrar una respuesta que nunca acordaste. Mira quién sí te acompaña y deja de juzgar decisiones antiguas con lo que apenas aprendiste. En el amor, evita acercarte y enfriarte sin explicación. Descansa y permite que tus metas cambien contigo. Hasta el beso pierde gracia cuando lo recibes buscando correcciones”.

Libra

“Dile a esa persona que te gusta sin envolverlo todo en bromas. Después observa si su interés tiene continuidad; no apartes tus fines de semana para alguien que aparece por ratitos. Deja de gestionar obligaciones de adultos que pueden hacerse cargo. Una habilidad podría convertirse en trabajo pagado. Si un viaje se suspende, resuelve las reservas entes de gastar por coraje”.

Escorpio

“Amar mucho no es tu defecto; quedarte donde tus necesidades estorban sí puede lastimarte. Un amor del pasado no tiene autoridad sobre tus decisiones actuales. Confía en tus capacidades y revisa los plazos de una oportunidad. Escucha problemas ajenos sin llevártelos puestos. Tu fuerza merece algo mejor que demostrar cuánto aguantas”.

Sagitario

“Un viaje familiar puede darte convivencia que ya debes desde hace rato. Quédate a escuchar y participar, sin llegar como parada técnica. En pareja, no aceptes compromisos por ambos sin consultar ni uses opiniones ajenas para presionar. Empieza a organizar las fiestas según tus posibilidades. El recalentado sabe mejor cuando no viene acompañado de deudas”.

Capricornio

“Una persona del pasado podría regresar con ganas de repetir la caricia, pero no asegura una reconciliación. Reconoce qué deseas antes de aceptar y no uses a alguien nuevo para distraerte de una ruptura. Recupera tus gustos y acércate a quien extrañas sin cobrarle el silencio. Afloja el orgullo: hasta el abrazo necesita espacio”.

Acuario

“No midas toda tu vida por una respuesta que todavía no llega. Reconoce los alivios pequeños y cambia la forma de trabajar donde siempre te atoras. Deja de corregir a escondidas lo que corresponde a otros. En el amor, escucha si alguien cambia sus intenciones. No entregues horas extras de corazón a una historia que solamente tú sostienes”.

Piscis

“Puedes querer pareja y conservar tu libertad, pero cumple lo que acuerdes. Dale forma a tus metas sin pedir permiso a todo el vecindario y usa tus sueños como inspiración, no como garantía. Evita respaldar chismes que no te constan y protege tu privacidad frente al pasado. Revisa tus pagos y deja que cada quien resuelva su parte”.