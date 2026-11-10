El estado de salud de Yeferson Cossio ha generado preocupación entre sus seguidores. En las últimas horas, el creador de contenido compartió una serie de videos a través de sus historias de Instagram, en los que dejó ver el difícil momento que atraviesa debido a los intensos dolores que lo aquejan.

Debido a esta situación, el influenciador mostró que tuvo que regresar a urgencias para recibir atención médica. En las imágenes compartidas se le observa acostado en una camilla de un centro médico quejándose por las molestias que presenta.

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Además, Cossio acompañó la publicación con un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores. “Otra vez pasando la noche por aquí”, escribió sobre las imágenes que alarmaron a sus seguidores.

Sin embargo, más allá de los sonidos de sus quejidos, que dejaron en evidencia el intenso dolor abdominal que estaría experimentando, el creador de contenido no entregó mayores detalles sobre el origen de sus molestias ni sobre el tratamiento médico que estaría recibiendo.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

Días antes de publicar estas imágenes, el influenciador abrió un espacio para interacturar con sus seguidores, en el que reveló que había tenido que acudir de urgencia a un centro médico.

En ese momento, explicó que estaba sufriendo fuertes cólicos abdominales y dejó ver parte de los procedimientos médicos a los que fue sometido por parte de los especialistas, entre ellos una canalización y una ecografía.

Durante la conversación, Yeferson Cossio se refirió a la posibilidad de tener que pasar por el quirófano debido a un cuadro que, según explicó, podría estar relacionado con una presunta apendicitis.

No obstante, el influenciador posteriormente aclaró que, finalmente, los médicos habían tomado la decisión de darle de alta, pero debía continuar bajo monitoreo médico para descartar cualquier complicación que pudiera poner en riesgo su bienestar.

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“El dolor es muy fuerte y la medicina no me deja estar en mis cinco sentidos”, señaló Yeferson Cossio en una publicación realizada el pasado 2 de noviembre, sin dar más detalles sobre los resultados de los exámenes o la causa específica de los malestares que lo llevaron a buscar ayuda profesional.

Por este motivo, todavía no se tiene claridad sobre su estado de salud ni se ha confirmado si deberá someterse a una intervención quirúrgica. Sin embargo, en una de sus publicaciones más recientes, el influenciador dio un parte de tranquilidad al asegurar que logró estabilizarse nuevamente. “Estoy melo, listo para la pelea”, anotó.