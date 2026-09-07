Yeferson Cossio no se contuvo y reaccionó a video de Zion Hwang hablando de Abelardo De La Espriella

El creador de contenido y cantante surcoreano Zion Hwang volvió a captar la atención de los usuarios en redes sociales luego de compartir un emotivo mensaje dirigido al presidente Abelardo De La Espriella. La publicación surgió después de que el influencer hiciera pública su intención de obtener la nacionalidad colombiana.

“Lo quiero mucho señor presidente”: la emotiva reacción de Zion Hwang tras recibir respuesta de Abelardo De La Espriella

Hwang, quien lleva más de diez años viviendo en Colombia, recurrió a sus plataformas digitales para solicitar apoyo en el proceso que le permitiría convertirse legalmente en ciudadano del país. Su petición rápidamente despertó comentarios y reacciones entre sus millones de seguidores.

El influencer, que cuenta con una comunidad de más de tres millones de seguidores en Instagram, publicó un video en el que habló sobre el vínculo que ha construido con Colombia y la importancia que el país ha tenido en su vida. Además de resaltar su arraigo cultural, mencionó las labores sociales que ha desarrollado durante su permanencia en territorio nacional.

En su mensaje, Zion Hwang aseguró que Colombia representó un cambio fundamental durante algunos momentos difíciles de su vida, llegando incluso a afirmar que el país le “salvó la vida”. Por esta razón, aprovechó la grabación para pedir públicamente el respaldo del mandatario y avanzar en su propósito de obtener la nacionalidad colombiana.

Tras compartir este video, varios influenciadores quisieron comentar al respecto, dejando sus palabras de felicidad al ver lo que sucedió con el actual mandatario.

Uno de los que tomó la palabra fue Yeferson Cossio, quien es muy cercano al surcoreano. El empresario no dudó en dejar un mensaje, reaccionando directamente al contenido en el que su amigo plasmaba el asombro por lo ocurrido.

“Te amo”, escribió el paisa, recibiendo más de tres mil likes de los seguidores y curiosos de redes sociales.

Este post despertó intriga, teniendo en cuenta la posición política que había tomado Cossio durante la coyuntura electoral.