El coreano Zion Hwang, amigo de Yeferson Cossio, habló del robo del que fue víctima en TransMilenio: “iba escuchando música”

Juntos lanzaron su colaboración titulada Exótico y, desde entonces, el nombre del joven nacido en Corea del Sur no ha dejado de sonar, principalmente por su cercanía con las costumbres y frases más populares del territorio colombiano.

No obstante, su padre decidió enviarlo a Latinoamérica con el objetivo de que aprendiera español, ya que para él no era suficiente que su hijo manejara tres idiomas: coreano, mandarín e inglés.

“En TransMilenio me han robado dos veces. Me compré un iPhone nuevo, iba escuchando música y llegué a la estación de Las Aguas; apenas se abrió la puerta, se apagó la música, miré abajo y solo pude ver el cable colgado” , expresó.

Por otro lado, se refirió a uno de sus videos más virales, cuando recibió un masaje en Cartagena, por el que le cobraron $600.000 pesos, aún cuando no lo había pedido.

De acuerdo con lo que contó, estaba sentado en la arena cuando fue abordado por una mujer que le ofreció una crema para no quemarse. Luego apareció una masajista que, sin su permiso, le brindó el servicio y después empezaron a cobrarle, a lo que él se negó recibiendo varios señalamientos por parte de otros ciudadanos que estaban presentes.

Para el padre de Zion Hwang no era suficiente que su hijo manejara tres idiomas (coreano, mandarín e inglés). Por tal razón, lo envió a Colombia con el objetivo de aprender español y estar listo para enfrentarse a la vida. ¿A qué ciudad llegó? ¿Cómo se dio a conocer en Colombia? ¿Por qué la música popular? Hablamos con él en #LoMásViral @zionhwang Vea el capítulo completo en nuestras plataformas Más en noticiascaracol.com

“‘Gratis, ¿en serio gratis?’, y yo lo probé, y me pregunta ‘¿qué tal?’, y yo le digo ‘rico, muchas gracias por invitarme ostra, me encanta’, y me dijo, ‘¿cómo así? Son 100 mil pesos’, y yo le digo ‘¿qué, una ostra 100 mil?’ Juepucha, Cartagena”, relató.