Rigo Urán aparece junto a Michelle Durango y habla sobre el chisme de Tatiana, madre de su primer hijo

Esta revelación, como era de esperarse, provocó todo tipo de reacciones y comentarios en X (antes Twitter). Frente a la gran cantidad de mensajes que recibió, el líder del EF Education First reapareció este jueves en su cuenta personal de Instagram y subió un video en el que mencionó que el “chisme” sobre lo qué pasó en esa época es muy “bueno”.

“¿Dónde están los chismosos? ¿Quieren que les aclaremos unas cositas? Vamos a aclarar las dudas qué ustedes tienen, pero primero necesitamos que vayan a la página de Go Rigo Go y hagan su comprita. El chisme es bueno, pero es una información que cuesta. Chisme sí hay y es muy bueno”, manifestó Urán, entre risas, junto a Michelle Durango.

Cabe mencionar que Stephania Duque aseguró recientemente en una entrevista con Tropicana que Adriana sí existe en la vida real y contó algunos detalles sobre esta misteriosa mujer, quien quedó flechada con el pedalista antioqueño desde que lo conoció. “Ella existió, pero es una representación no tan exacta. No puedo decir realmente quién es en este momento porque estaría revelando un poco cómo termina la historia. Su nombre real no es Adriana”, precisó.