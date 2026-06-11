Este 11 de junio el estadio de Ciudad de México, el mítico Azteca, abrió sus puertas 90 minutos antes del partido México vs. Sudáfrica, para darle inicio al Mundial 2026 con un show musical sin precedentes, encabezado por la superestrella colombiana Shakira.

Maná, la icónica agrupación mexicana, fue la primera en aparecer en este emblemático escenario interpretando la canción Oye mi amor, causando furor entre los asistentes y espectadores que siguen a través de diferentes canales y plataformas digitales este evento.

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Enseguida, el show en el escenario continuó a cargo de Danny Ocean; el artista venezolano se unió a esta gran fiesta del fútbol con la canción Partidazo.

Posteriormente, Belinda apareció en la cancha como la primera cuota femenina cantando el tema Por ella, junto al grupo musical Los Ángeles Azules.

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