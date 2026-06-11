Video l Reacción de periodista argentino al ver Shakira se viralizó en redes; dejó el micrófono y le hizo inesperada petición

A pocas horas de que se dé inicio oficial al Mundial 2026, la expectativa entre los aficionados al fútbol y la música sigue creciendo en todo el mundo. En las redes sociales ya se vive un ambiente de entusiasmo alrededor de la ceremonia inaugural, uno de los momentos más esperados de cada edición de la Copa del Mundo, que promete reunir a millones de espectadores frente a sus pantallas.

Antes de que empiece a rodar el balón en la cancha, en el primer encuentro que se disputará entre las selecciones de México y Sudáfrica, la atención estará centrada en el espectáculo artístico preparado para dar la bienvenida a la fiesta más grande del balompié.

Show de inauguración del Mundial 2026: ¿a qué hora canta Shakira este 11 de junio y cómo verla en línea?

Para esta edición del Mundial, la música ocupará un lugar protagónico en la apertura del certamen, siendo Shakira esa figura principal que buscará resaltar la diversidad cultural y el espíritu festivo que caracteriza a la máxima cita del fútbol internacional.

Su presencia en el Estadio Azteca de Ciudad de México ha despertado una enorme expectativa, no solo entre los miles de asistentes que esperan verla sobre el escenario, sino también entre los representantes de los medios de comunicación que cubren cada detalle de la inauguración del Mundial 2026.

Shakira en el videoclip de 'Dai Dai'. Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira

Por esta razón, en las últimas horas se hizo viral en redes sociales la reacción de un periodista argentino que no pudo ocultar su entusiasmo al encontrarse con la cantante en el icónico Estadio Azteca.

El hecho se presentó mientras el reportero realizaba una transmisión en vivo para el canal Dsports cuando, de manera inesperada, se percató de la llegada de la artista.

Sin pensarlo dos veces, decidió interrumpir momentáneamente su reporte y abandonar tanto el micrófono como el espacio desde donde estaba emitiendo para acercarse a ella. “¿Me permitís que voy por una consigna? Está viniendo Shakira”, expresó visiblemente emocionado.

Enseguida, el comunicador dejó la transmisión, le entregó el micrófono a su equipo y se fue a pedirle una foto a Shakira, quien no se negó y, sin imaginarlo, protagonizó uno de los momentos más virales previo a su esperado show este 11 de junio.

🔴 Shakira en la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: famoso cantante interpretará el himno e importante figura no asistirá

El momento quedó registrado en video y rápidamente captó la atención de miles de usuarios, quienes no tardaron en reaccionar asegurando sentirse identificados con la situación, en caso de ver a la barranquillera en cualquier escenario.

Además, hubo quienes celebraron que el periodista lograra su cometido pese al compromiso que tenía con el en vivo, reflejando la emoción y gran expectativa que hay entre los aficionados del fútbol y la música de cara a la inauguración del Mundial 2026.