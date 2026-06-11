Inauguración Mundial 2026: artistas que se presentarán en Canadá y EE. UU. mientras Shakira canta en México

A pocas horas de la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, miles de personas se preparan para disfrutar del show central de Shakira y ver la presentación que la artista viene preparando desde hace varios meses junto a su equipo de trabajo y bailarines.

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Sin embargo, Shakira no será la única estrella que estará presente en el escenario durante el evento deportivo, pues varios artistas se reunirán frente a los aficionados del fútbol para interpretar sus canciones y hacer parte de un espectáculo musical sin precedentes.

El jueves 11 de junio, a las 12:30 p. m., iniciará la transmisión del evento desde el estadio Azteca de México, escenario donde se disputará el primer partido del campeonato mundial y se llevará a cabo la ceremonia inaugural, en la que Shakira y Burna Boy interpretarán Dai Dai, el tema oficial de la edición 2026.

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Shakira en el videoclip de 'Dai Dai' Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira

Por otro lado, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná serán los encargados de cerrar la previa del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica con sus presentaciones musicales.

Así serán las otras dos ceremonias de inauguración del Mundial 2026

Las celebraciones de apertura no terminarán en México, pues las otras sedes del torneo también tendrán sus propios espectáculos para darle la bienvenida a la competencia.

En Canadá, la ceremonia se llevará a cabo el viernes 12 a las 12:30 p.m. en el estadio de Toronto, donde varias figuras de la música estarán a cargo del show:

Alanis Morissette

Michael Bublé

Alessia Cara

Por su parte, Estados Unidos presentará su espectáculo a las 6:30 p.m., con una presentación que reunirá a reconocidos artistas internacionales:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Con este cartel, las tres sedes del torneo preparan celebraciones con artistas de renombre para acompañar el inicio de la gran fiesta del fútbol.

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¿En dónde se podrán ver los 104 partidos del Mundial 2026?

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