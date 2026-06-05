El anuncio de la FIFA que representa otro triunfo para Shakira en el Mundial 2026; sus fans “enloquecen” con la noticia

Shakira comenzará a dejar su huella en el Mundial de 2026 antes de lo que muchos imaginaban. La cantante barranquillera fue confirmada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) como una de las artistas encargadas de dar inicio a la máxima cita del fútbol mundial, un anuncio que ha generado gran expectativa entre los aficionados al deporte y la música.

A través de sus redes sociales, la FIFA reveló que la intérprete colombiana compartirá escenario con Burna Boy para interpretar Dai Dai, el himno oficial del torneo, durante la ceremonia inaugural que se llevará a cabo en Ciudad de México el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

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La presentación marcará uno de los momentos más esperados de la apertura del campeonato y reunirá a millones de espectadores alrededor del mundo una hora y media antes del partido inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica, es decir, sobre las 11:30 a.m., hora local.

De esta manera, se espera la primera de las tres ceremonias de apertura programadas para esta edición conjunta entre México, Canadá y Estados Unidos.

“Shakira y Burna Boy se unirán a una alineación llena de estrellas en el escenario global en la ceremonia de apertura de #FIFAWorldCup en la Ciudad de México!”, escribió la FIFA a través de sus redes sociales, desatando una ola de mensajes de emoción frente a lo que será el espectáculo de la estrella colombiana.

Shakira en la final del Mundial junto a Madonna y BTS

Además de ser la encargada de la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México, la artista barranquillera considerada por millones de internautas como la “reina de los mundiales”, también estará presente en la final de este emblemático evento deportivo.

Para su show de medio tiempo en esta etapa final del campeonato, Shakira compartirá escenario junto a la reina del pop, Madonna, y la famosa agrupación de K-Pop BTS.

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“El 19 de julio, el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega al New York New Jersey Stadium, con la participación de las superestrellas Madonna, Shakira y BTS, bajo la dirección de Chris Martin de Coldplay”, fue el anuncio con el que la FIFA confirmó esta presentación el pasado 13 de mayo.

Por ahora, mientras los aficionados del fútbol esperan el inicio del Mundial 2026, en redes sociales los fans de Shakira celebran una nueva e histórica participación de la artista en los mundiales.