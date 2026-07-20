José Gaviria lanzó contundente mensaje en medio de la celebración del 20 de julio y tiró pulla: “Gente que le haga daño”

Este lunes 20 de julio, Colombia conmemoró un nuevo aniversario de su Independencia con actos oficiales y actividades cívicas desarrolladas en diferentes regiones del país. Como cada año, la fecha estuvo marcada por homenajes, ceremonias y desfiles en honor a la historia nacional y a las Fuerzas Militares.

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En esta ocasión, la celebración en Bogotá tuvo un cambio frente a ediciones anteriores. En lugar de realizarse en el recorrido tradicional, el desfile militar fue trasladado a las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, ubicadas en el sur de la capital, por decisión del presidente Gustavo Petro.

El mandatario anunció previamente la modificación a través de su cuenta de X, donde invitó a la ciudadanía a participar en la jornada y explicó que el objetivo era acercar la conmemoración a estos sectores de la ciudad.

“El 20 de Julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra; la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”, escribió Petro en la red social.

La jornada reunió a integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como a cientos de ciudadanos que asistieron a los diferentes actos programados para conmemorar una de las fechas patrias más importantes del calendario colombiano.

En medio de este día, las miradas de algunos curiosos se posaron en las reacciones de distintas figuras nacionales, quienes no dudaron en hablar de lo que rodeaba al país en el panorama social y político.

Uno de los que habló fue José Gaviria, productor y exjurado de Factor X, que dedicó un mensaje a Colombia en medio de este día especial. El famoso apuntó que esperaba que el país siguiera libre y esperanzado, guiado por personas correctas.

“Que Colombia siempre sea libre de espíritu y esperanzada mirando hacia el futuro que se merece, guiada por líderes verdaderos”, afirmó en su post.

De igual manera, aprovechó y tiró una pulla, señalando que esperaba que Colombia se soltara de aquellos que la dañaban y afectaban de distintas formas.

“Que Colombia sea libre de gente que le haga daño y propicie vergüenza por sus actos e insuficiencias”, agregó.