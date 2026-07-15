María Margarita Giraldo se fue contra Petro y le lanzó crudo mensaje de cara al final de su gobierno: “Cree que lo hizo bien”

Cuando faltan pocos días para finalizar su gobierno, el presidente Gustavo Petro volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital tras publicar un mensaje en su cuenta de X, acompañado de dos fotografías en las que aparece relajado, sonriendo y con un atuendo casual.

Diana Ángel no se quedó callada y reaccionó a fotos de Petro luciendo “tranquilo” y “planeando el futuro”

En la publicación, el mandatario afirmó que afronta con serenidad el cierre de su administración y aseguró que ya se encuentra pensando en los proyectos que emprenderá una vez deje la Presidencia. Sus palabras generaron una amplia ola de comentarios entre seguidores y críticos.

“Tranquilo, planeando el futuro”, escribió Petro al iniciar su mensaje. Posteriormente, aprovechó el espacio para hacer una evaluación de su paso por la Casa de Nariño, destacando lo que considera los principales resultados alcanzados durante su mandato.

El jefe de Estado aseguró que su administración quedará entre las más importantes en la historia del país y respaldó esa afirmación mencionando avances en indicadores como la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad, la caída de la tasa de desempleo y la reducción de la mortalidad infantil, logros que, según expresó, le permiten concluir su periodo con satisfacción.

Ante este post, María Margarita Giraldo, hija de Teresa Gutiérrez y famosa actriz colombiana, decidió pronunciarse, lanzando un crudo mensaje a Gustavo Petro. La celebridad mencionó que no estaba de acuerdo con las palabras del mandatario, pues no vio que hiciera las cosas correctamente.

La artista puntualizó que el presidente actual vivía “en su galaxia personal”, y era una salvación ver el cambio de gobierno de cara a los próximos cuatro años.

“Como él siempre vivió en su galaxia personal, cree que lo hizo bien. Nos salvamos de una perversa continuidad. Dios nos ama, ya que ni siquiera con el fraude pudieron”, escribió, reviviendo los señalamientos que hubo en medio de la contienda electoral.

Aunque la famosa citó el post que hizo María Fernanda Cabal con respecto a las fotos de Petro, sí manifestó su descontento con todo lo que pasó en los últimos años.