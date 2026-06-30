Camila Jurado conquistó a millones de personas con su talento y su trabajo en televisión, integrando grandes proyectos como Pa’ quererte, La primera vez y Estado de fuga 1986. Poco a poco se abrió camino en la industria, siendo uno de los rostros juveniles más comentados.

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Sin embargo, más allá de su versión profesional, muchos fanáticos y seguidores de redes sociales se han interesado en el ámbito personal de la famosa, quien suele compartir proyectos fotográficos, planes, actividades y detalles de su vida amorosa.

Desde hace tiempo atrás, Camila Jurado llamó la atención con la nueva historia sentimental que estaba creando, disfrutando de situaciones especiales y bonitas. Dicho episodio fue captado por miles de personas, quienes reaccionaron a la confirmación de este vínculo que estaba llevando.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la artista fue foco de miradas semanas atrás, debido a un post que realizó otra mujer con motivo de su cumpleaños. La pareja sentimental de la celebridad expresó su amor, enmarcando lo felices que estaban de vivir esta experiencia.

A esto, la famosa respondió con sentido mensaje, demostrando lo entusiasmada que estaba con la historia de amor que sostenían.

“¡Me haces feliz la existencia, los días más lindos y mágicos! ¡Gracias por tanto amor, solecito mío! Por iluminarlo todo tanto, quédate siempre”, dijo.

No obstante, con motivo del Día del orgullo, Camila Jurado lanzó un post en su cuenta oficial de Instagram, presentando a su novia, con quien se mostró enamorada y alegre.

“Amar sin miedo es urgente 🌈 @laurarruizs gracias por hacerlo tan bonito“, escribió.

¿Quién es la novia de Camila Jurado?

Según quedó registrado, Camila Jurado presentó a Laura Ruiz, quien ha sido protagonista de varias publicaciones en su perfil.

Ambas suelen aparecer en viajes, actividades, planes y espacios de arte, compartiendo este rasgo.

Laura Ruiz afirma en su cuenta de Instagram que es amante del café y de la fotografía, mostrando su talento a través del lente.