Taliana Vargas mostró sentida fotografía con Alejandro Eder, su esposo, y dejó duro mensaje: “Apenas comienza”

Ya han pasado varios días desde que Colombia fue golpeada por el terremoto de mayor magnitud registrado en las últimas décadas. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo una profundidad de 103 kilómetros.

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La emergencia dejó graves afectaciones en el departamento del Chocó, donde se localizó uno de los puntos más cercanos al origen del movimiento. Sin embargo, Cali también enfrenta una de las situaciones más complejas de los últimos tiempos, luego de que numerosas viviendas, edificaciones y establecimientos comerciales resultaran afectados o colapsaran.

Más allá de los daños materiales, una de las mayores preocupaciones de las autoridades y los organismos de socorro es el número de víctimas. Casi 300 muertos y aproximadamente 400 personas permanecen desaparecidas y continúan siendo buscadas por sus familiares y por los equipos de rescate, que trabajan día y noche con la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros.

Taliana Vargas se mostró afectada tras terremoto. Foto: Instagram @talianav / Montaje SEMANA

La ciudad ha recibido el apoyo de organismos de emergencia, voluntarios y ciudadanos que se han sumado a las labores asistencia.

Entre las personas que han tenido una participación visible durante la emergencia se encuentra Taliana Vargas, esposa del alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien ha acompañado las jornadas de ayuda y ha contribuido a coordinar la recepción de donaciones y el apoyo a las familias afectadas.

A través de sus redes sociales, la exreina ha compartido información sobre los centros de acopio y el avance de las labores en la capital del Valle del Cauca. Al tiempo, ha mostrado la preocupación y el impacto emocional que le ha generado la tragedia.

En las últimas horas, Vargas publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a su esposo, acompañada de un mensaje en el que expresó: “Esto apenas comienza. Misericordia, Dios mío”.

Taliana Vargas junto a su esposo, Alejandro Eder. Foto: Instagram @talianav

En varias de sus publicaciones, la exreina se ha mostrado conmovida por la situación que atraviesa la ciudad y ha insistido en la importancia de mantener la solidaridad mientras continúan las labores de atención y búsqueda.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Alcaldía de Cali, el balance de la emergencia es de:

88 personas rescatadas.

77 personas desaparecidas.

111 personas fallecidas.

1.416 personas heridas.

94 cuerpos entregados a sus familias.

En materia de infraestructura, el terremoto dejó 46 edificaciones con colapso total y otras 35 con colapso parcial. Además, las autoridades reportaron 1.408 estructuras con daños estructurales y 533 edificios con orden de evacuación, debido a las condiciones de seguridad identificadas después de la emergencia.

Mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención a los damnificados, Cali permanece concentrada en responder a una emergencia que ha dejado profundas afectaciones humanas y materiales en distintos sectores de la ciudad.