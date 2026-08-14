Nicky Jam y Grupo Argos donan $13.000 millones tras el terremoto en Colombia: así funciona la campaña ‘Adopta un hogar’

El Grupo Empresarial Argos y el artista puertorriqueño Nicky Jam anunciaron una alianza estratégica mediante la cual destinarán un aporte inicial de 13.000 millones de pesos colombianos para la reconstrucción y mejoramiento de viviendas afectadas por el reciente terremoto.

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La iniciativa, denominada ‘Adopta un hogar’, busca articular esfuerzos entre el sector privado, el sector del entretenimiento y las autoridades institucionales para dar respuesta a la crisis humanitaria que atraviesa el país.

El anuncio fue realizado por el presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, durante su intervención en el Congreso Empresarial Colombiano, desarrollado en la ciudad de Cartagena. De acuerdo con el directivo, la meta global del proyecto es convocar a más aliados nacionales e internacionales para duplicar la cifra y alcanzar un fondo total de 26.000 millones de pesos.

Según lo manifestado por Juan Esteban Calle en el panel ‘Colombia un país de oportunidades’, la colaboración surgió a partir de una comunicación directa entre el equipo de trabajo del cantante urbano y la compañía.

Inicialmente, la solicitud buscaba apoyo logístico para el aterrizaje de un avión con ayuda humanitaria; sin embargo, tras coordinar las acciones con la Fundación Grupo Argos, el artista decidió integrarse de manera integral a la estrategia de reconstrucción vivindas.

La campaña está proyectada para focalizar intervenciones en regiones con altos índices de afectación, entre las que se destacan departamentos como Chocó, Valle del Cauca y la zona del Eje Cafetero. Los recursos comprometidos se articularán directamente con el denominado ‘Fondo Milagro‘, así como con las líneas de atención trazadas por el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías locales.

De acuerdo con los reportes oficiales consolidatedos hasta la mañana del viernes 14 de agosto, el fenómeno sísmico ha dejado un balance de 287 personas fallecidas, 3.975 heridas, 378 desaparecidas y 354 rescatadas.

En términos de infraestructura residencial, las autoridades registran un total de 13.077 viviendas destruidas, 79.108 inmuebles con averías de diversa gravedad y 121 edificaciones colapsadas.

Para garantizar la ejecución de las obras, la Fundación Grupo Argos confirmó que las intervenciones estarán respaldadas por los equipos operativos y especializados de filial de la corporación, tales como Cementos Argos, Celsia y Odinsa. Este acompañamiento se suma a los aportes iniciales brindados por los colaboradores y familias del grupo empresarial, los cuales superaron los 1.000 millones de pesos destinados a la provisión de agua e insumos de primera necesidad durante la fase inmediata a la emergencia del 10 de agosto.

A través de sus canales oficiales, Nicky Jam hizo un llamado a la solidaridad del sector artístico e internacional: “Colombia, mi gente, mi corazón está con ustedes. A todos los artistas, a todos los que puedan sumarse, los estoy llamando: vamos a adoptar hogares, vamos a estar ahí para los que lo están perdiendo todo con esta tragedia. Juntos podemos más”.

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Por su parte, María Camila Villegas, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos, destacó la importancia de la colaboración intersectorial: “En momentos como este reafirmamos con absoluta convicción nuestro propósito de construir país sumando capacidades y ayudando donde más se necesita. Estamos orgullosos de esta alianza con un artista comprometido con ese mismo propósito como Nicky Jam”.

La iniciativa ‘Adopta un hogar’ permanece abierta para la vinculación de nuevas empresas, organizaciones civiles y ciudadanos que busquen contribuir al proceso de recuperación de las zonas impactadas.