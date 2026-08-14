“Unidos, somos una chimba”: Juanda reaparece en el Chocó junto a Rossy Lemos para ayudar a víctimas del terremoto

Cuatro días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, las labores de atención de la emergencia en el departamento del Chocó continúan intensificándose. El movimiento telúrico dejó afectaciones considerables en infraestructura, viviendas y comunidades de más de cuatro departamentos, lo que motivó la movilización de diversos sectores, entre ellos comunicadores y figuras públicas con amplia presencia en redes sociales.

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En las últimas horas se conoció la reaparición del reconocido creador de contenido bogotano conocido como Juanda, quien se desplazó al territorio chocoano para sumarse a las iniciativas de apoyo en favor de las familias que perdieron sus enseres y viviendas.

La presencia de Juanda en la zona crítica se hizo pública a través de las historias de Instagram de la periodista y presentadora de Noticias RCN, Rossy Lemos, originaria de esta región del pacífico colombiano. Lemos se encuentra en el lugar realizando la cobertura periodística de los acontecimientos y coordinando acciones de visibilización sobre las necesidades más urgentes de la población.

De acuerdo con las publicaciones en redes sociales, ambos han adelantado recorridos y visitas casa a casa con el objetivo de elaborar listados detallados de los requerimientos de cada familia. La meta de este censo informal es canalizar la entrega de insumos de manera eficiente.

Durante el mensaje compartido en redes, el influenciador manifestó su compromiso con el proceso de reconstrucción del departamento:

“Acá estamos conociendo todo. Vamos a ayudar y a hacer todo lo posible para que esto salga adelante, porque sé que unidos somos una chimba”, afirmó el creador de contenido.

Juanda, reconocido en el entorno digital por sus causas sociales y de bienestar animal, también dedicó palabras de reconocimiento al trabajo de visibilización y reportería que ha liderado Rossy Lemos desde las primeras horas de la contingencia.

La respuesta solidaria nacional se ha canalizado mediante diversos puntos de acopio habilitados en las principales ciudades y en la capital chocoana. En Quibdó, la recolección de insumos se lleva a cabo en la carrera 7 # 28-58, sede de la Fundación Miguel Alejandro.

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Las autoridades y organizaciones presentes en la zona han señalado que los elementos de mayor prioridad en este momento son:

Insumos de primera necesidad: Alimentos no perecederos, kits de aseo personal, colchonetas, cobijas y almohadas.

Alimentos no perecederos, kits de aseo personal, colchonetas, cobijas y almohadas. Salud y medicamentos: Medicamentos básicos y de venta libre.

Asimismo, la situación asistencial en el Hospital Departamental San Francisco de Asís continúa siendo crítica. El personal médico ha solicitado con urgencia el envío de insumos quirúrgicos y medicamentos esenciales para atender a los heridos que dejó el terrremoto.

Para quienes se encuentran en la ciudad de Cali y deseen enviar donaciones hacia el Chocó, se ha dispuesto un centro de acopio principal ubicado en la avenida 5 norte # 21N-52. Las autoridades locales reiteraron el llamado a canalizar la ayuda de manera organizada para garantizar que los suministros lleguen de forma prioritaria a los sectores más vulnerables.