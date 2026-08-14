Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el sábado 15 de agosto

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el sábado 15 de agosto, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El bienestar físico y mental será una de las principales prioridades. Será importante evitar los excesos, descansar y buscar mayor equilibrio en los hábitos cotidianos.

Números de la suerte: 1, 46 y 22.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La intuición estará especialmente desarrollada y permitirá comprender mejor algunas situaciones emocionales. Será una etapa apropiada para ordenar los sentimientos, cambiar ciertas actitudes y tomar la iniciativa frente a decisiones importantes.

Números de la suerte: 40, 6 y 12.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Una relación que genera incomodidad podría llegar a su final después de dejar una enseñanza importante. El momento invita a priorizar el amor propio y replantear la manera de enfrentar la vida, dejando atrás fantasías que impiden avanzar.

Números de la suerte: 9, 44 y 3.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La organización será fundamental. El signo estará más exigente y atento a los detalles, especialmente en asuntos relacionados con el trabajo y la profesión. Planificar cuidadosamente ayudará a alcanzar mejores resultados.

Números de la suerte: 2, 33 y 9.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Será necesario pensar antes de hablar. Una palabra mal expresada podría afectar a personas importantes. Mantener la calma, buscar armonía y utilizar el buen juicio permitirá resolver situaciones complicadas.

Números de la suerte: 6, 19 y 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Su capacidad para escuchar y aconsejar será especialmente valorada. Las personas cercanas podrían acudir en busca de orientación, mientras Virgo tendrá facilidad para mirar más allá de las apariencias y encontrar respuestas.

Números de la suerte: 13, 2 y 4.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Nuevas oportunidades laborales comienzan a aparecer. Será un buen momento para planificar un futuro más estable y analizar alternativas de inversión. La comunicación también ayudará a fortalecer la relación de pareja.

Números de la suerte: 50, 12 y 38.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición estará en uno de sus puntos más altos. El interés por asuntos espirituales y temas desconocidos aumentará, favoreciendo una etapa de introspección y conexión con las propias emociones.

Números de la suerte: 11, 5 y 14.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Algunos inconvenientes podrían aparecer, pero serán pasajeros. Mantener los valores y actuar con precaución será fundamental, especialmente al practicar deportes o desplazarse para evitar pequeños accidentes.

Números de la suerte: 11, 32 y 5.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La autoestima debe convertirse en una prioridad. El consejo es dejar de sacrificarse constantemente por los demás y aprender a reconocer el propio valor, especialmente en asuntos sentimentales.

Números de la suerte: 6, 30 y 11.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La energía personal favorecerá los encuentros sociales, el intercambio de ideas y el contacto con personas diferentes. Escuchar opiniones ajenas con una mente abierta permitirá descubrir nuevas posibilidades, incluso relacionadas con el extranjero.

Números de la suerte: 27, 1 y 26.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El panorama favorece la independencia y la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. También será necesario defender los propios derechos y dejar atrás una relación sentimental que ha provocado dudas o sufrimiento.

Números de la suerte: 25, 17 y 21.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.