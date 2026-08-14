Prima del papá de las trillizas envía desgarrador mensaje, luego de trágicas pérdidas: “Dolor imposible de explicar”

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia en la mañana del pasado lunes 10 de agosto dejó una gran tragedia y momentos llenos de dolor para muchas familias en el país, las cuales sufren la pérdida de seres queridos y la angustia por no encontrarlos bajo los escombros.

Los Saavedra: la trágica historia de una familia en Cali tras el terremoto; tres de ellos han fallecido

Son varias las personas víctimas de este desastre natural, pero en las últimas horas, el caso de las trillizas Saavedra es uno de los que ha llenado de nostalgia el corazón de más de un colombiano.

El día del terremoto, las trillizas (Sofía, Ana María e Isabella); sus padres, Victoria Caicedo y Jairo Saavedra, quedaron bajo los escombros de su edificio, y desde ese momento comenzó la angustia para su familia, al no tener noticias de ellos.

Cuando se empezaron a llevar a cabo los rescates, este caso toma más fuerza, pues el primer cuerpo encontrado sin vida fue el de Sofía, y luego el de sus padres, quienes estaban abrazados en medio de los escombros.

Prima de las trillizas Saavedra habla tras pérdida de su familia

Diana March Espinosa, prima de las trillizas, usó sus redes sociales en los últimos días para pedir ayuda y compartir información sobre sus familiares desaparecidos.

Luego de conocer la desgarradora noticia de la muerte de Isabella, la última trilliza que estaba pendiente por encontrar, publicó un mensaje en el que confirmó el fallecimiento.

“Con el corazón completamente roto, queremos informar que Isabella, la trilliza que aún faltaba por encontrar, fue hallada sin vida”, escribió.

March Espinosa afirmó que siempre mantuvo viva la esperanza de encontrar a Isabella con bien.

“Hasta el último momento mantuvimos la esperanza de encontrarla con vida. Hoy esa esperanza se convierte en un dolor imposible de explicar”, agregó.

Pese a que perdió varias personas de su familia, Diana afirmó que en este momento, todas las ganas y fuerzas que quedan estarán dedicadas a Ana María, la única de las trillizas que sobrevivió y que hoy libra una batalla por salir adelante, ya que sufrió una fractura de pelvis.

Familiar de Ana María, la única trilliza que sobrevivió, reveló su verdadero estado de salud, tras el terremoto: “Está con límites”

“Ahora todas nuestras fuerzas están puestas en Ana María, sobrevivió a esta tragedia y hoy enfrenta la pérdida de sus padres, sus dos hermanas y su tío […] No vamos a dejarte sola. Seguimos unidos por ti, por tu recuperación y por ayudarte a reconstruir tu vida”, sumó.

Por último, Diana dio las gracias a cada una de las personas que se solidarizaron con su caso y que hoy sienten en carne propia el dolor que vive ella y cada uno de los miembros de su familia por las dolorosas pérdidas. “Gracias por cada oración, cada mensaje, cada donación y por acompañar a nuestra familia en estos días tan dolorosos”, concluyó.