“Me va a sacar un ojo”: el fuerte reclamo de Amparo Grisales a Elder Dayán, que se robó el show en la noche de eliminación

El ‘Templo de la Imitación’ vivió una entrega marcada por la elevación en los criterios de evaluación y la necesidad crítica de definir quiénes avanzaban a la etapa formativa del formato.

Jurado de ‘Yo me llamo’ se despidió del programa: así fue su salida

Los jurados Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán sostuvieron intensas deliberaciones durante las presentaciones de la noche para determinar la salida de tres participantes, en un escenario donde los detalles técnicos y la interpretación escénica resultaron determinantes.

Durante el desarrollo de la gala, la dinámica en la mesa técnica registró un momento de particular atención cuando Amparo Grisales y Elder Dayán manifestaron diferencias en sus apreciaciones sobre los concursantes.

En medio de las observaciones, Grisales hizo un comentario a Dayán respecto a su lenguaje corporal, “Me va a sacar un ojo”, a lo que el cantante vallenato respondió en tono jocoso para aligerar la interacción.

Entre las actuaciones más destacadas estuvo la del imitador de Soda Stereo, quien con la interpretación de En la ciudad de la furia logró conmover a Amparo Grisales y recibir el aval de César Escola.

En una línea similar de recepción positiva, el tributo a José José con el tema Almohada y la personificación de Julio Jaramillo al cantar Reminiscencias despertaron comentarios favorables por el nivel de emotividad y nostalgia transmitido, aunque a este último se le sugirió afinar aspectos de entonación en los remates.

En el espectro de la versatilidad, la imitadora de Shakira recibió elogios por su manejo tímbrico en el tema No, mientras que las representaciones de Laura Pausini y Reykon superaron el filtro con recomendaciones específicas sobre el control de agudos y la modulación del acento, respectivamente.

Al término de las presentaciones, la mesa de jurados debió asumir la responsabilidad de recortar el grupo de aspirantes, concentrando sus decisiones en aquellos shows que mostraron las falencias más acentuadas de la noche.

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‘Yo Me Llamo Blessd’: Su interpretación del tema Deportivo no logró convencer a Amparo Grisales, quien argumentó haberse aburrido durante la puesta en escena tras percibir una falta de carisma y proyección actitudinal. ‘Yo Me Llamo Ariana Grande’: Pese al reconocimiento del jurado hacia su capacidad vocal, la presentación de Break Free evidenció una pérdida del color tímbrico característico de la artista original en un tema de alta exigencia técnica. ‘Yo Me Llamo Tego Calderón’: Evaluado negativamente tras interpretar Dominicana. Los jurados señalaron una involución en su proceso al recurrir exclusivamente al rapeo y omitir las líneas melódicas cuando la canción lo requería.

Tras la deliberación final, estos tres participantes quedaron oficialmente fuera del proceso hacia la escuela de entrenamiento, consolidando una etapa donde el estándar técnico del concurso exige un equilibrio riguroso.