“¿Tú sí eres colombiana?”: Las duras críticas Carmen Villalobos por hacer publicidad en sus redes en medio de la tragedia

La actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos se convirtió en tendencia en redes sociales tras publicar contenido promocional de la nueva temporada de Top Chef VIP, programa de la cadena Telemundo del cual es conductora.

https://www.semana.com/gente/articulo/me-toco-vivir-una-tragedia-camilo-cifuentes-mostro-la-casa-de-su-familia-en-ruinas-tras-el-terremoto-que-afecto-a-pereira/202647/

La publicación coincidió con la coyuntura de emergencia nacional provocada por el sismo del pasado lunes 10 de agosto, lo que generó una ola de reacciones encontradas entre los usuarios de redes sociales.

El debate se desencadenó tras una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la actriz. En el posteo, Villalobos compartió una fotografía luciendo el atuendo utilizado durante el segundo episodio del concurso culinario y acompañó la imagen con un mensaje alusivo al desarrollo de la competencia:

“Segundo episodio de Top Chef VIP 5 y la cosa comienza a calentarse. Pero recuerden que esta competencia no solo exige talento, también mucha valentía. Nos vemos por Telemundo”.

Debido a que la publicación coincidió con los reportes de afectaciones dejados por el movimiento telúrico en varias zonas del territorio colombiano, diversos internautas cuestionaron el momento elegido para difundir este tipo de contenidos.

Parte de la audiencia en plataformas digitales manifestó su inconformidad señalando una supuesta falta de sensibilidad o destiempo en las publicaciones comerciales de la artista.

Comentarios como “Estamos en emergencia y de luto”, “Mas bien ponte a ayudar a difundir” o cuestionamientos directos sobre su ayuda con el país reflejaron la postura de un sector de usuarios.

Otros fueron todavía más contundentes: “Mientras tanto Colombia está vuelta mierda”, “Ande a ayudar más bien, mija”, “¿Amor, tú sí eres colombiana?” y “No nos importa tu programa de cocina,Colombia está de luto y devastada”.

Por otro lado, un sector de sus seguidores salió en defensa de la presentadora barranquillera, argumentando que la difusión de sus proyectos televisivos responde a obligaciones contractuales y profesionales previamente pactadas con la cadena productora.

Mensajes como “Solo está haciendo su trabajo” o “Tú sigue brillando” respaldaron a la actriz, recordando que la ejecución de pautas publicitarias o la promoción de producciones internacionales no necesariamente implica indiferencia frente a la situación del país.

En paralelo a las publicaciones promocionales de su espacio en Telemundo, se confirmó que la presentadora también ha utilizado sus historias de Instagram para compartir llamadas de ayuda y visibilizar casos de damnificados por el temblor.

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Entre los casos difundidos por la actriz figura el de una fundación dedicada al rescate de animales en Buenaventura que sufrió pérdidas materiales por el sismo. Ante la solicitud de ayuda en video hecha por la encargada del albergue, Villalobos reaccionó públicamente respondiendo: “Te vamos a ayudar”, al tiempo que replicó los canales de recolección de donaciones para la causa.

Mientras algunos sectores exigen un cambio total de narrativa en las cuentas personales de las figuras públicas hacia el servicio comunitario, otros defienden el equilibrio entre la vida profesional y la solidaridad ante la devastadora ola de damnificados.