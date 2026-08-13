DiDi ofrece viajes gratis por el terremoto: así es posible ayudar en Colombia

La emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto continúa movilizando a diferentes marcas y sectores. En medio de las labores de atención a las familias afectadas, la Alcaldía de Pereira y DiDi anunciaron una medida para facilitar el traslado de las ayudas que quieran entregar los ciudadanos.

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Viajes gratis

La plataforma habilitó hasta dos solicitudes de arrendamiento con hasta 100 % de descuento por día, una para el trayecto de ida y otra para el de regreso, siempre que el origen o el destino corresponda exactamente a alguno de los puntos oficiales de recepción de donaciones habilitados en la ciudad.

Las personas que quieran llevar sus donaciones podrán utilizar el servicio DiDi Express para trasladarse hacia los centros de acopio autorizados. El beneficio contempla hasta dos solicitudes diarias por usuario arrendatario y está sujeto a los términos y condiciones de la plataforma.

Los puntos habilitados en Pereira son:

Café Consota: Mz. 7 y Mz. 8, Villa Consota Cuba.

Mz. 7 y Mz. 8, Villa Consota Cuba. Café Perla del Otún: diagonal a la iglesia de los 2.500 Lotes, Cuba.

diagonal a la iglesia de los 2.500 Lotes, Cuba. Café El Remanso: avenida principal del barrio El Remanso, junto al Centro de Salud.

avenida principal del barrio El Remanso, junto al Centro de Salud. Café Kennedy: parque principal de Kennedy, junto a la cancha.

parque principal de Kennedy, junto a la cancha. Café Ormaza: calle Tercera bis #5-38, avenida del Río.

calle Tercera bis #5-38, avenida del Río. Café San Nicolás: carrera 14 bis #28-38, antigua estación de policía.

carrera 14 bis #28-38, antigua estación de policía. Café Comuna del Café: carrera Tercera con calle 59A, sector A, Parque Industrial.

carrera Tercera con calle 59A, sector A, Parque Industrial. Centro de Convenciones Expofuturo: carrera 19 #93-02, Villa Olímpica.

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La recomendación de DiDi para la ciudadanía es consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Pereira para conocer cuáles son los insumos que más se necesitan en cada punto de recepción. De esta manera, las donaciones pueden responder a las necesidades reales de las comunidades afectadas por la emergencia.

Ahora bien, este beneficio no es exclusivo en la ciudad afectada. La plataforma ya permite hacer viajes gratis desde y hacia los puntos de acopio de ayudas en las diferentes ciudades del país.