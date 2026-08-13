¿Otra vez? Alias Mojarra ha sido capturado seis veces; con esta nueva captura ya serían siete

Tras ocho meses de investigación, en los que la Policía Metropolitana de Bogotá realizó tareas de seguimiento, vigilancia, registros audiovisuales y labores con un agente encubierto, las autoridades lograron documentar el funcionamiento de una estructura criminal que operaba en diferentes puntos de la ciudad. Según la investigación de los uniformados, este grupo se encargaba de la comercialización de estupefacientes.

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De acuerdo con los reportes, la organización operaba principalmente en parques, canchas deportivas y otros espacios públicos frecuentados por niños, jóvenes y familias, por lo que las autoridades buscaban desarticularla y evitar que continuara realizando estas actividades en estos lugares.

El material recopilado durante los meses de investigación permitió adelantar un operativo que terminó con la captura de varios presuntos integrantes de la organización. Entre ellos se encontraba alias Mojarra, un joven de 23 años que ha sido señalado en diferentes ocasiones por su presunta participación en actividades relacionadas con el microtráfico.

Lo que llamó especialmente la atención de las autoridades es que esta no sería la primera vez que Mojarra es capturado. El joven ya contaba con seis detenciones anteriores por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por lo que con esta nueva captura llegaría a siete.

Tras el procedimiento, el hombre quedó nuevamente a disposición de las autoridades judiciales, que serán las encargadas de determinar su situación jurídica y establecer las responsabilidades correspondientes dentro del proceso.

El caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos que enfrenta Bogotá en materia de seguridad, la reincidencia. En los últimos meses se han conocido diferentes situaciones en las que personas que ya habían sido capturadas vuelven a ser señaladas de participar en nuevos hechos delictivos.

Ante este panorama, el Distrito ha planteado la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar a quienes reinciden en conductas criminales. Entre las propuestas se encuentra acelerar los procesos contra las personas capturadas en flagrancia, fortalecer los mecanismos judiciales frente a la reincidencia y facilitar, bajo los procedimientos establecidos, el acceso de la Policía a sistemas privados de videovigilancia.

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Asimismo, se ha planteado reforzar el seguimiento de quienes cumplen medidas como detención domiciliaria o utilizan dispositivos electrónicos de vigilancia, además de impulsar modificaciones normativas que permitan a jueces, fiscales y autoridades contar con mayores herramientas frente al crimen organizado.

El caso de alias Mojarra evidencia que las capturas son solo una parte de la respuesta frente al delito. Para las autoridades, también resulta necesario fortalecer la investigación, la judicialización y el seguimiento posterior, con el objetivo de evitar que personas señaladas de reincidir vuelvan a las calles y continúen participando en actividades criminales.