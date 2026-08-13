“Sáqueme de aquí y córteme la pierna”: el desesperado pedido de una mujer atrapada en escombros tras el terremoto en Cali

Con la cifra de afectados por el terremoto de la mañana del lunes 10 de agosto aumentando hora tras hora, con el transcurso del tiempo se van conociendo nuevas y trágicas historias de las víctimas de este acontecimiento. Algunos de estos relatos terminan con un desenlace esperanzador para las personas.

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Este es el caso de una mujer que se encontraba atrapada bajo enormes placas de concreto, después de que el sismo provocara que el lugar donde se encontraba se viniera abajo. El rescate fue llevado a cabo por Sebastián Daza, de la Policía Metropolitana de Cali, y otros uniformados, quienes identificaron a la mujer bajo varios restos de escombros.

Según el testimonio del uniformado, al llegar al lugar apenas se podía ver el rostro de la mujer, quien se encontraba atrapada entre diferentes restos de concreto, varilla y vidrio que anteriormente formaban parte de un edificio en la capital del Valle del Cauca.

“Lo hicimos con las manos, sin herramientas, sin absolutamente nada porque no había nada más que las manos, o sea, solo lo que pudiéramos hacer nosotros”, afirmó Daza en entrevista con El País.

Estas labores de rescate comenzaron poco después de que se presentara el terremoto en el país. El uniformado comentó que estaba próximo a terminar su turno como patrullero cuando comenzó la emergencia. Momentos después, empezaron a recibir alertas por parte de un ciudadano, quien les informó sobre un edificio desplomado en la carrera 72 con calle 10 Bis, en el barrio Capri.

Cuando las autoridades se desplazaron hasta el lugar, comenzaron las labores para rescatar a la mujer que permanecía atrapada. Debido a la desesperación, la afectada les pedía que la sacaran del lugar e incluso que le cortaran la pierna para poder liberarla. “Había mucho polvo y olor a gas”, relató Daza sobre el lugar en el que pasaron los hechos.

Los uniformados tuvieron que realizar las maniobras únicamente con sus manos, debido a que no contaban con herramientas para efectuar las labores. Poco a poco fueron despejando el camino para sacar a la mujer, quien, debido al dolor, les pedía que le amputaran la pierna.

Tras retirar varios escombros, los rescatistas se percataron de que la afectada no se encontraba sola, pues su mascota también permanecía atrapada entre los restos de la estructura. “Solo vimos la cara del perrito tratando de respirar en medio del polvo y los escombros”, recordó Daza.

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Con el paso de los minutos, los rescatistas lograron retirar gran parte de los restos de la estructura y finalmente sacaron a la mujer y a su perro del lugar sobre las 8:48 de la mañana del lunes. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención.

Este tipo de testimonios da cuenta de la gravedad de la situación que está afrontando el país y de la solidaridad que varias personas, como estos uniformados, han demostrado para hacer frente a la emergencia. En casos como este, los rescatistas incluso han tenido que arriesgar sus propias vidas para ayudar a quienes quedaron atrapados entre los escombros.