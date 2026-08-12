David Mancilla, el vecino de Ciudad Capri al que el terremoto convirtió en socorrista: sumó más de 56 horas buscando sobrevivientes en Cali

David Mancilla vive en Ciudad Capri, uno de los sectores más afectados por el terremoto del lunes 10 de agosto en Cali.

De allí no se ha movido desde que el sismo sacudió el occidente de Colombia y acumula más de 56 horas buscando sobrevivientes entre los escombros de los edificios colapsados.

“Hemos encontrado, lastimosamente, personas que han fallecido, otras que han sobrevivido y hemos encontrado mascotas, gracias a quienes han apoyado solidariamente”, le dijo el joven a SEMANA.

Aunque contó que la situación lo tiene devastado, también afirmó que mantiene intacta la fe de encontrar a otras personas con vida.

“Si fuera la familia de uno, sería terrible”, señaló.

Barrio Capri, sur de la ciudad de Cali. Foto: Jorge Orozco / El País

Sobre las labores que ha apoyado, David Mancilla dijo que lograron romper el cielo raso de un apartamento del tercer piso de una edificación que colapsó y que avanzaban hacia el segundo piso en búsqueda de otras personas atrapadas.

El joven aprovechó el momento para agradecer a otros rescatistas improvisados que llegaron de Jamundí y Santander de Quilichao, poblaciones cercanas a Cali que no tuvieron un impacto tan grande.

“Voy a estar hasta que se necesite y poder encontrar más vidas”, añadió.

“Lo primero fue resguardar a mi mamá”: SEMANA habló con arquitecto damnificado tras el devastador terremoto en Cali

Balance del terremoto en Cali

Según Asocapitales, Cali sigue siendo la ciudad más golpeada por el terremoto. Las cifras así lo dejan ver: 74 fallecidos, 1.008 heridos y 230 desaparecidos. En esa ciudad, los rescatistas han logrado salvar a 89 personas, entre ellas, la médica Diana Troncoso.

Diana espera ser rescatada en Cali. Foto: Alejandro Eder, alcalde de Cali.

En la ciudad se reportaron 56 estructuras colapsadas, además de afectaciones en viviendas y vías. 750 rescatistas y 14 caninos especializados participan en las operaciones de respuesta, a los que se sumó la llegada de los Topos de Tlatelolco, especialistas mexicanos que han participado en otras emergencias en todo el mundo.

¿Cómo va el balance en toda Colombia?

Según las cifras entregadas esta tarde del miércoles por el presidente, Abelardo De La Espriella, el número de personas fallecidas es de 265, mientras que 3.494 personas resultaron heridas y 53.816 se han visto afectadas, al igual que 25.872 familias.

El presidente dijo que el número de personas desaparecidas es de 496, una cifra que “ha subido de manera alarmante”.

Este es el balance, ciudad por ciudad, del desastre que deja el terremoto del 10 de agosto: la cifra de personas fallecidas es de 265

“Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos; para eso estamos actuando con todas nuestras capacidades y también valiéndonos de las ayudas internacionales que empiezan a llegar a Colombia”, dijo el mandatario nacional.

De La Espriella también dio a conocer que 11.347 viviendas quedaron destruidas por el sismo y 53.526 resultaron averiadas. Además, 140 edificios colapsaron, 1.819 centros educativos resultaron averiados, 631 centros comunitarios fueron afectados, 179 centros de salud presentaron fallas estructurales, un puente peatonal colapsó, 20 puentes vehiculares resultaron afectados, 203 vías fueron afectadas, 44 acueductos quedaron comprometidos y cinco aeropuertos resultaron afectados.