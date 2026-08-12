Este es el balance, ciudad por ciudad, del desastre que deja el terremoto del 10 de agosto: la cifra de personas fallecidas es de 265

Colombia se acerca al tercer día de su terremoto más grave del siglo XXI. El reloj es el peor enemigo de los sobrevivientes, que están atrapados debajo de los escombros, y de los organismos de socorro nacionales e internacionales, como los Topos de Tlatelolco, que ayudan en su búsqueda.

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Pero el tiempo también es el peor mensajero para contarle al mundo de este desastre, que tiene al país bajo la declaratoria de emergencia económica y social, con tres días de duelo.

Durante y después de un sismo, las personas pueden sufrir duros efectos psicológicos. Los expertos recomiendan que se busque ayuda y apoyo en estos casos. Los duelos deben recibir acompañamiento de expertos. Foto: Aymer Álvarez / El País

Su revelación más reciente fue dada a través del presidente, Abelardo De La Espriella, quien dijo que “la afectación es grandísima”.

Es que, según cifras entregadas en una alocución esta tarde de miércoles, el número de personas muertas es de 265, 3.494 personas sufrieron heridas y 53.816 se han visto afectadas, al igual que 25.872 familias.

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El Presidente dijo que el número de personas desaparecidas es de 496, un número que “ha subido de manera alarmante”.

“Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos, para eso estamos actuando con todas nuestras capacidades y también valiéndonos de las ayudas internacionales que empiezan a llegar a Colombia”, dijo el mandatario nacional.

De La Espriella también dio a conocer que 11.347 viviendas quedaron destruidas por el sismo, 53.526 averiadas, 140 edificios colapsaron, fueron reportados 1.819 centros educativos averiados, 631 centros comunitarios afectados, 179 centros de salud con fallas estructurales, un puente peatonal caído, 20 puentes vehiculares afectados, 203 vías afectadas, 44 acueductos comprometidos y cinco aeropuertos afectados.

Abelardo De La Espriella desde Risaralda. Foto: SEMANA

“Es sin duda una tragedia de gran dimensión, pero es en estos momentos tan aciagos y complejos donde nos debemos unir bajo una misma bandera, la bandera de Colombia”, expresó.

Pero, ¿qué ha pasado en cada una de las ciudades más afectadas?

La Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) dio un balance sobre lo sucedido en urbes como Cali, Manizales, Pereira y en el departamento de Chocó, los lugares más golpeados por el movimiento telúrico que tiene al mundo con los ojos en Colombia.

Balance del terremoto en Cali

Según Asocapitales, Cali sigue siendo la ciudad más golpeada por el terremoto. Las cifras así lo dejan ver: 74 fallecidos, 1.008 heridos y 230 desaparecidos. En esa ciudad, los rescatistas han logrado salvar a 89 personas, entre ellas la médica Diana Troncoso.

Diana espera ser rescatada en Cali. Foto: Alejandro Eder, alcalde de Cali.

En la ciudad se reportaron 56 estructuras colapsadas, además de afectaciones en viviendas y vías. 750 rescatistas y 14 caninos especializados participan en las operaciones de respuesta, a los cuales se les sumó la llegada de los Topos de Tlatelolco, especialistas mexicanos añorados en otras emergencias en todo el mundo.

SEMANA, con corresponsales en esa ciudad, entrevistó a varios afectados. Algunos mencionaron que se requiere diésel, gasolina, torres de iluminación, radios de comunicación para líderes, elementos que pueden ser llevados a los puntos de acopio, como el Hotel Hilton Garden en Ciudad Jardín.

Entre los entrevistados está el bombero Franklin Vásquez, jefe de turno de la estación Meléndez, quien explicó las labores que están realizando.

Balance del terremoto en Pereira

En la capital de Risaralda, la segunda más afectada con el terremoto de 7,4, reportaron 83 fallecidos, 279 heridos y 45 desaparecidos, así como 243 personas rescatadas. Una de ellas, Daniela Largo Sánchez, quien permanece en estado crítico.

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En Pereira 75 edificios colapsaron y hay afectaciones en viviendas, vías y puentes. Además, la Alcaldía alertó para que las personas no transiten alrededor del estadio Hernán Ramírez Villegas, por donde algunos muros están a punto de colapsar.

Hernán Duque, periodista de SEMANA en Pereira, señaló que conectarse a señal de internet ha sido difícil. En los barrios Providencia y Lorena desaparecieron tres o cuatro cuadras por completo a causa del sismo, dijo. Además, llamó la atención para que no se difunda información falsa.

Balance del terremoto en Chocó

En Chocó, según informó la gobernación, 13 personas fueron reportadas como fallecidas a causa del movimiento telúrico, han atendido 182 heridas y tienen un censo de 24.662 personas afectadas.

Afectaciones del terremoto en Istmina, Chocó. Foto: Suministrado a Semana

En ese departamento, donde está San José del Palmar, el epicentro del terremoto, 1.144 casas quedaron destruidas, 8.868 averiadas, siete puentes vehiculares afectados, y 29 municipios de la zona con afectaciones.

Balance del terremoto en Manizales

En Manizales, según Asocapitales, seis personas murieron, 182 sufrieron heridas y 4.000 fueron reportadas como damnificadas, con graves afectaciones en viviendas y establecimientos educativos.

En Armenia, también fuertemente golpeada, no se reportaron personas muertas, pero continúa en alerta roja con 174 personas heridas, 69 edificios colapsados y alrededor de 1.400 estructuras averiadas.

Se registraron daños en la catedral de Manizales. Foto: DW

“Uno de los principales desafíos continúa siendo la localización de las 279 personas desaparecidas: 230 en Cali, 45 en Pereira y cuatro en Quibdó. Las operaciones de búsqueda permanecen activas y requieren grupos especializados USAR y BREC, maquinaria pesada, equipos de comunicaciones, personal para evaluación estructural y elementos especializados para la remoción segura de escombros”, dijo Asocapitales.

Aunque esas ciudades fueron las más golpeadas, el sismo también provocó serios daños en Roldanillo, El Águila, Salento, Calarcá y otros pequeños municipios.