El Palmeiras de Jhon Arias, dos veces campeón de la Copa Libertadores bajo el mando de este técnico portugués, se reencontró con el ciclón del barrio obrero de Paraguay que le hizo pasar serios dolores de cabeza. Cerro Porteño se le convirtió en un rival habitual al ‘Verdao’ en la Conmebol y otra vez forzó un revés cuando más era favorito.

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El gigante paulista enfrentaba el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y tuvo a Jhon Arias como titular en el Allianz Parque de Sao Paulo. Palmeiras dominó la posesión ante un Cerro Porteño ordenado y compacto en una de las canchas más complicadas de Sudamérica.

Cuando el empate 0-0 parecía sentenciado, Palmeiras encontró el premio a su insistencia a los 82 minutos gracias a un zurdazo del argentino Juan Manuel ‘Flaco’ López, tras una asistencia de Marlon Freitas. Acá las cosas cambiaron y el 1-0 era casi inevitable.

Sin embargo, el conjunto paraguayo tenía sorpresivos planes de por medio y rescató el impensado 1-1 en la agonía del juego, a los 90+3 minutos, para dejar pálido al Palmeiras, que ahora tendrá que definir la serie de de visitante, en la Nueva Olla de Asunción, la próxima semana.

Jhon Arias celebra un gol con el Palmeiras. Foto: Getty Images

Jonatan Torres desbordó por la derecha y lanzó un centro en busca de Pablo Vegetti, que se desvió levemente en el camino, confundió al arquero Carlos Miguel y terminó en el fondo de la red para decretar el 1-1 definitivo. Palmeiras sufre con Arias a bordo, que jugó 79 minutos en Sao Paulo.

El vencedor de esta serie, que se definirá el miércoles próximo en la capital paraguaya, luchará en cuartos de final ante el ganador entre el brasileño Mirassol y Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Jhon Arias, con la mira puesta en Colombia

Mientras se definía el partido de ida de Palmeiras en Copa Libertadores, Jhon Arias ha volteado su mirada a lo que ocurre en Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto que sigue aumentando el número de víctimas mortales.

Fue el primer jugador con la idea de enviar insumos vía aérea al departamento del Chocó y le siguieron Jhon Córdoba y Luis Díaz, por ahora. Ya se había dejado ver solicitando transporte aéreo para hacer llegar insumos y ayudas a Quibdó.

El jugador, desde Brasil, en la previa del partido ante Cerro Porteño, se unió al pedido de ayuda para rescatar a las víctimas y brindar los primeros auxilios a los damnificados por el movimiento telúrico en una de las regiones más afectadas por la catástrofe natural. Fueron dos aviones los que aterrizaron en Quibdó.