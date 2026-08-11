Jhon Arias llena de esperanza a Colombia tras el terremoto: nuevo mensaje desde Brasil

Jhon Arias conmueve y toma acción por lo que ocurre en Colombia tras el devastador terremoto. No solo expresa palabras de apoyo, sino que envía ayuda directa al país para atender la emergencia.

Quién es Jhon Arias, el héroe de la Selección Colombia que envió ayuda a Chocó: carrera y datos

Arias nació en Quibdó, Chocó, el 21 de septiembre de 1997. Siendo ese uno de los departamentos más golpeados por la situación, Jhon no se olvida del territorio.

En horas de la noche del pasado 10 de agosto, un avión aterrizó en Quibdó con ayudas por parte de Jhon Arias. Hoy, 11 de agosto, el jugador de la Selección Colombia envió un mensaje que llena de esperanza al país en medio de la crisis.

🚨 Hace unos minutos aterrizó en Quibdó el avión con insumos, rescatistas y médicos que envió Jhon Arias para ayudar a su gente tras el terremoto. Ya está programado otro vuelo para mañana temprano, organizado por el futbolista colombiano 🇨🇴 pic.twitter.com/HxdCnxkFKJ — Pipe Sierra (@PSierraR) August 11, 2026

Jhon Arias: “Estoy a disposición para ayudarlos”

“Han sido días difíciles, días de mucha angustia, miedo y sufrimiento. Claramente, desde mi posición, he hecho todo lo que está a mi alcance para estar presente a la distancia con acciones que realmente demuestren que estoy apoyando, que mi corazón está allá con ellos, porque son mi familia, mi país, mi patria”, arrancó afirmando Arias.

Y siguió: “Claramente son acontecimientos naturales que toman a todo mundo por sorpresa, pero también creo que es una oportunidad para que nos unamos como país, para que la gente logre resurgir, de una catástrofe que dejó muchas personas muertas o que lo perdieron todo”.

“Son personas que como fruto del trabajo, de toda una vida, fue acabado por la naturaleza. Sin embargo, siento que nosotros como colombianos tenemos la oportunidad de resurgir, de darle la vuelta, así que creo que mi mensaje no es diferente a estar unidos, creyendo en Dios, creyendo en que las cosas van a mejorar, y yo desde aquí mando un abrazo”, añadió en su respuesta.

Aunque la mayoría de su carrera ha sido en el extranjero, Jhon Arias sabe perfectamente lo que es jugar en el FPC. Llaneros, Patriotas, América de Cali e Independiente Santa Fe lo vieron defendiendo sus escudos.

Además, Arias es uno de los indispensables en la nómina de la Selección Colombia. Se convirtió en uno de los fijos de Néstor Lorenzo, y sus desempeños en el campo lo avalan aún más.

🚨 El emotivo mensaje de Jhon Arias ante la situación que se vive en Colombia 🇨🇴



💬 “Mi corazón está allá, son mi familia, mi país, mi patria. Nosotros tenemos la capacidad de no cae e ir hacia adelante. Estoy en disposición de ayudar” pic.twitter.com/9OUzGoPnfS — Pipe Sierra (@PSierraR) August 12, 2026

“Como ya he dicho, estoy a disposición para ayudarlos a ellos, para que no se sientan solos, para que en nosotros puedan encontrar esa ayuda, ese refugio, y creo que pronto la gente saldrá de esa situación. También agradecer a la familia Palmeiras, que también ha demostrado el apoyo en redes sociales. Al pueblo brasileño también han demostrado que tenemos culturas muy similares”.