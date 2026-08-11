Terremoto en Colombia: artistas y personalidades se solidarizan con los damnificados a través de fundaciones y ayudas

El terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, dejando más de 200 víctimas fatales y millonarias pérdidas, despertó la solidaridad entre artistas y personalidades de Colombia y el mundo.

Una de las historias más emotivas fue la del futbolista Jhon Arias, oriundo del Chocó y estrella del Palmeiras de Brasil. El jugador de la Selección Colombia, junto con su esposa, Alejandra Ayala, organizó el envío de un avión hacia el departamento para transportar ayudas.

Otro de los nombres que apareció en medio de la emergencia fue el del cantante Ryan Castro. El artista antioqueño puso a disposición de la labor humanitaria las aeronaves de Reliance Jets que le prestan el servicio de transporte privado. Con ello, se esperan movilizar personas, insumos y ayudas para las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. A esta iniciativa se sumaron Lamine Yamal, futbolista español, y J Balvin.

El jugador del FC Barcelona vacacionó en Colombia y no fue ajeno al sismo, por ello, compartió un video junto con “el cantante del ghetto”, donde expresó su solidaridad en este momento y envió un mensaje de aliento a quienes sufrieron los estragos de este fenómeno natural. “Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”, expresó Yamal en sus redes.

Mientras, el cantante de éxitos como “Ambiente” o “Mi gente” se sumó a la iniciativa de la aerolínea y el “Awoo Team”, con el fin de disponer del mayor número de móviles para atender la tragedia.

Por su parte, Westcol anunció que viajará a la capital de Risaralda para acompañar a la ciudadanía en este difícil momento: “Mañana iremos a Pereira a sumarnos en lo que más podamos, vamos con insumos y ayuda para todas las familias afectadas (...) Es importante ir personalmente para tener control de todo lo que se está entregando”.

Karol G también puso su grano de arena a través de su Fundación Con Cora. Anunció que apoyará a las víctimas del terremoto con insumos y labor humanitaria.

El terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia tuvo gran impacto en Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Quindío. Foto: Getty Images

Otros artistas como Shakira, Maluma, Juanes, Camilo y Feid utilizaron sus plataformas para enviar mensajes de solidaridad y difundir espacios en pro de la ayuda. Pero la respuesta tampoco se limitó a artistas colombianos.

El cantante español David Bisbal, quien se encontraba en Bogotá cuando ocurrió el terremoto, contó en redes sociales cómo vivió el movimiento y compartió información de utilidad para quienes buscaban ayudar. Otros artistas internacionales, entre ellos Marc Anthony, Chayanne y Rozalén, también expresaron su solidaridad a la distancia.

En el deporte, diferentes figuras y clubes enviaron mensajes de apoyo. Entre ellos aparecen las estrellas de la Selección Colombia, Caterine Ibargüen, Rigoberto Urán y Mariana Pajón, mientras que instituciones como Barcelona, Bayern Múnich, PSG, River Plate, Palmeiras y otros clubes publicaron mensajes dirigidos a Colombia.