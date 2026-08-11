Seguridad, infraestructura e inversión: las peticiones de las regiones al nuevo gobierno

Los gobernadores de Santander, Cesar, Atlántico, Meta y Sucre compartieron las principales necesidades de sus departamentos y los proyectos que consideran prioritarios durante los primeros meses del nuevo Gobierno. Entre ellos se destacan la seguridad, la inversión en infraestructura, la conectividad, la generación de empleo y una mayor articulación entre el Gobierno nacional y las regiones.

Los mandatarios también plantearon proyectos específicos para sus regiones y destacaron la importancia de garantizar recursos y coordinación institucional para avanzar en las obras y programas que consideran estratégicos para sus territorios.

En el caso de Santander, el gobernador Juvenal Díaz señaló que una de las principales solicitudes presentadas al presidente está relacionada con el fortalecimiento de la seguridad, aunque también insistió en la necesidad de impulsar proyectos de inversión que permitan atender otras necesidades del departamento.

“Nosotros ya le presentamos a Abelardo De La Espriella nuestras prioridades. Una de ellas es la seguridad, que se debe articular, pero también le presentamos algunas en las que se pueden lograr victorias tempranas, como mejorar la inversión en educación en Santander”, manifestó el mandatario.

Juvenal Díaz, gobernador de Santander. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Además de la seguridad y la educación, Díaz indicó que el departamento busca respaldo para proyectos de infraestructura como el Anillo Vial Externo Metropolitano, así como inversiones para mejorar el área de la represa de Topocoro con el propósito de fortalecer la actividad turística en la región.

Desde el departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán expresó la disposición de su administración para desarrollar una agenda conjunta con el Gobierno nacional y avanzar en iniciativas que ya cuentan con estudios técnicos.

“Tenemos proyectos de inversión que ya están completamente determinados, técnicamente avalados en sectores como infraestructura educativa, infraestructura vial para construir más tramos que generen desarrollo en la región y ayuden a dinamizar la economía de esta tierra próspera”, aseguró.

Elvia Sanjuán, gobernadora de Cesar. Foto: GOBERNACIÓN DEL CESAR

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se refirió a la decisión del nuevo Gobierno de instalar una sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, medida con la que se busca acercar la administración nacional a las regiones.

Según explicó, esta iniciativa permitiría agilizar los procesos relacionados con proyectos, permisos, licencias y otras gestiones entre el Gobierno central y los departamentos. “Vamos a tener mucho más cerca un gobierno que nos va a estar escuchando y nos va a permitir tramitar todo de una manera mucho más rápida. Un gobierno descentralizado como lo está planteando Abelardo de la Espriella es para nosotros un paso fundamental en el proceso de un país de regiones”, afirmó de la Rosa.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico. Foto: Suministrada

Más inversión en las regiones

Desde Meta, la gobernadora Rafaela Cortés planteó como prioridad el fortalecimiento de la vía que comunica a Bogotá con la Amazonía y la Orinoquía, corredor que, según indicó, resulta estratégico para la movilidad y el desarrollo económico de esta parte del país.

La mandataria sostuvo que es necesario que el Gobierno nacional participe en una mesa de trabajo junto con la concesionaria, los gobernadores y los alcaldes para definir acciones en diferentes plazos.

“Necesitamos al gobierno sentados en la misma mesa con la concesionaria, con los gobernadores, con los alcaldes, a ver cómo empezamos, decisiones a corto, a mediano y a largo plazo”, manifestó.

Así mismo, destacó la importancia de esta carretera para una región que concentra una parte significativa de la producción agrícola nacional. “Yo creo que la vía Bogotá-Amazonía-Orinoquía es la arteria principal de una región que es la media Colombia, la última frontera agrícola del país, una vía que necesita más que recursos”, expresó.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En Sucre, la gobernadora Lucy García Montes informó que el departamento iniciará el proceso de empalme territorial con el nuevo Gobierno, espacio en el que espera presentar las prioridades de la administración departamental y coordinar acciones para el tiempo restante de su mandato.

“Sucre está listo y dispuesto para articular y coordinar con el nuevo gobierno. Pronto vamos a tener el empalme territorial y eso nos llena de esperanza, ser escuchados y sobre todo dar nuestras prioridades para cerrar un gobierno exitoso, como es el periodo nuestro que está a un año y medio de terminar”, indicó.

Entre los temas que espera llevar a la agenda nacional mencionó la seguridad, la salud y la atención a los efectos del fenómeno de El Niño, pues cerca del 60 % del territorio sucreño corresponde a zonas rurales.

En infraestructura, García Montes explicó que el departamento ha orientado sus esfuerzos hacia la construcción de vías que conecten las distintas subregiones para facilitar la movilidad de los habitantes y el transporte de productos agrícolas.

Lucy García Montes, gobernadora de Sucre. Foto: Suministrada - API

“Hemos construido las vías que nos van conectando para que sea mucho más fácil la movilidad, el desarrollo del territorio, que nuestros campesinos puedan sacar sus productos y el turismo. En el Golfo Morrosquillo estamos construyendo la ciudad natural del Golfo Morrosquillo”, señaló.

La mandataria también hizo referencia al potencial turístico del departamento, al mencionar destinos como los Montes de María, el Golfo de Morrosquillo, la Mojana y la ruta asociada a Gabriel García Márquez. Igualmente, recordó que Sucre y Córdoba serán sedes de los Juegos Nacionales de 2027, evento para el que se prevé la llegada de más de 10.000 visitantes.

“Los colombianos necesitan saber que Sucre es un departamento tranquilo”, puntualizó la gobernadora. Con el inicio del nuevo Gobierno, los gobernadores coincidieron en que el proceso de articulación entre la Nación y los departamentos será determinante para avanzar en la ejecución de proyectos estratégicos yen poder atender las principales necesidades de cada territorio.