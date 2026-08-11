Abelardo De La Espriella ordenó la recuperación de la Catedral de Manizales, afectada por terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el Gobierno nacional se encargará de la recuperación de la Catedral de Manizales, afectada gravemente por el terremoto de 7.4 ocurrido en la mañana de este lunes, 10 de agosto.
“Algo que me duele muchísimo a mí, el daño que sufrió la Catedral de Manizales que es, de verdad, un ícono para Colombia”, dijo el mandatario.
El presidente Abelardo De La Espriella le encargó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, la recuperación de la Catedral de Manizales, afectada por el terremoto de este lunes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9fxNqbAxsj— Revista Semana (@RevistaSemana) August 11, 2026
Esa tarea se la asignó a la ministra de Cultura, Paola Holguín.
Además de esto, él anticipó alivios económicos para los habitantes de Caldas que resultaron damnificados por el terremoto.