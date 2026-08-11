Primer club se opuso al regreso del FPC tras terremoto: llorando, DT de Once Caldas explicó por qué

No siempre el show debe continuar. Este lunes 10 de agosto un terremoto sacudió a Colombia y ya la Dimayor dispuso que el próximo viernes, 14 del mes en curso, se volvieran a disputar los partidos de Liga BetPlay.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la máxima entidad del fútbol profesional colombiano, pasó por los micrófonos de SEMANA en las últimas horas, donde confirmó que, tras el aplazamiento de los partidos programados para la presente semana, la pausa del campeonato no se extenderá más allá del fin de semana que se aproxima.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor. Foto: Catalina Olaya

Aunque para muchos que vuelva el fútbol está bien, para los protagonistas directos esto no es concebible. Uno que en las últimas horas se opuso de manera rotunda fue el técnico de Once Caldas, Hernán Darío Herrera.

En una entrevista con Win Sports, el DT, llorando, se mostró devastado por ver a Manizales en ruinas: “Yo no quiero, hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del Once, me voy.

Para el ‘Arriero’, el fútbol debe pasar sí o sí a un segundo plano. Son muchos los afectados, la gente que está a la deriva y no hay espacio para pensar en jugar como si nada hubiese pasado.

“Viendo tanta gente sufrir en Manizales, en Cali, que yo viví en Cali, en Chocó, en Pereira, que la rivalidad que hay entre Manizales y Pereira no la quiero ver. Yo creo que ahora tenemos que estar todos”, recalcó sobre su idea.

Fue tan radical que puso a disposición su cargo en caso de que sea obligado a tener que dirigir cualquier partido en los próximos días: “No me ponga, que no voy, no dirijo. Si me tengo que ir del Once, me voy”.

“En esos momentos, la gente a la que le duele son los de Manizales, Cali, Chocó y todo el Eje Cafetero. De resto, a nadie le duele”, remarcó.

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De la situación que se vive en la ciudad en la que está radicado, Herrera dio visibilidad a lo que está sucediendo, al considerar que la situación es grave.

“Yo esta mañana escuchaba a la gente llorando en Manizales, que ¿usted me puede dar una comida hoy, pero mañana? ¿Usted me puede dar una estadía hoy, pero mañana? O sea, ese es el dolor más grande para la gente”, relató sobre lo que viven los habitantes de la ciudad.

Herrera hizo un llamado a no olvidar la necesidad de ayudar. Para el técnico, la catástrofe es un asunto que le compete a todo el país: “Y acá no podemos, todos, tenemos que ser Colombia, que esto es Colombia. Esto no es una región, somos colombianos todos. Todos nos tenemos que ayudar. Acá tenemos que decirle a la gente que colabore, porque no podemos dejar a la gente tirada. No, tirada no”.

La cúpula de la Catedral de Manizales se derrumbó parcialmente después de que un terremoto azotara Manizales, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Andres Valencia

Y, para finalizar, dio una muestra clara de que, al interior de su equipo, no están en condiciones de volver a su trabajo.

“Yo manejo un grupo y no están anímicamente ni psicológicamente. Tenemos dos compañeros a los que se les cayó la casa...”, relató sobre las dificultades que han vivido.