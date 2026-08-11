Sheyla García rompió en llanto por el terremoto sufrido en Colombia: no soportó en vivo

Ya pasaron más de 24 horas desde el terremoto que sacudió a Colombia en la mañana del pasado lunes, 10 de agosto.

Fue un suceso muy doloroso para la nación que cada vez se hace más agobiante al ver el aumento del número de víctimas fatales, afectados y también las complicaciones que hay para encontrar soluciones en medio del desastre.

Para los medios de comunicación que hacen el trabajo de reproducir la información que se va generando, es una labor que no da tregua. En medio de esa tarea es imposible hacerse ajenos al dolor sentido por algunos de manera más directa.

Medellín conmocionada por el dolor que genera la afectación del país.#DespiertaWIN pic.twitter.com/9ZPIdHFP6K — Win Sports (@WinSportsTV) August 11, 2026

Sheyla García, periodista deportiva del canal Win Sports que suele entregar noticias deportivas, amables y con un alto grado de emotividad para el público, en las últimas horas se mostró golpeada por lo que se vive en el país.

“Ha sido muy difícil. Tratamos de contenernos…”, fue lo que alcanzó a decir en vivo antes de romper en llanto.

Después de ser apoyada por su compañero en medio de dicha escena, logró decir algunas cuantas líneas más: “Ver un país así duele un montón”.

“No duele el país, Chocó, Cali, Manizales, Pereira”, precisó de aquellas zonas del territorio que se han visto más golpeadas por el paso del terremoto.

Cali en medio de los escombros luego del terremoto que se vivió en Colombia Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

A su vez, agradeció que en la ciudad en la que reside no se hubiesen presentado graves afectaciones. “Por fortuna en Medellín no hubo daños tan grandes”.

Comprometida con un trabajo social, ofreció su reconocimiento y visibilidad para ayudar a quienes más lo necesiten. “Aquí lo que podamos hacer y desde donde podamos ayudar”.

“Aunque estemos a salvo, no hay cómo estar bien”, rezó dando cuenta de lo dolida que estaba de ver cómo se estaba dando todo.

“Con poco o mucho, todos vamos a aportar”, alentó, haciendo un llamado para que quien pueda le tienda la mano a los que perdieron seres queridos o bienes materiales.

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Daniel Angulo se dejó ver afectado

Otro de los talentos del canal del Fútbol Profesional Colombiano, como lo es Daniel Angulo Rugeles, también se mostró solidario con lo que vivió Colombia un día antes.

En la introducción de uno de los programas que conduce, y con lágrimas en los ojos, este llamó al trabajo en conjunto para reponerse a esta dolorosa situación.

“Si algo nos ha enseñado el fútbol a través de la vida es que uno puede competir en equipo”, dijo de la importancia de estar unidos como país.

🙏“Si algo nos ha enseñado el fútbol a través de la vida es que uno puede competir en equipo”, @DanielAnguloR



Así iniciamos #DespiertaWIN, juntos somos más fuertes. Hoy con toda la información de centros de acopios, puntos de donación y red de ayuda. pic.twitter.com/9PGeOiz04z — Win Sports (@WinSportsTV) August 11, 2026

Además de estos periodistas, el trabajo de creadores de contenido e influenciadores ligados al fútbol se hace importante. Polibamba, como se le conoce a uno que tiene cercanía con el Valle de Cauca, ha estado sumamente activo en sus canales.

“Lo que vi hoy me llena de esperanza, el pueblo colombiano reaccionando con disposición de servicio”, resumió de la primera jornada de trabajos en Cali.

“Estuve con personas que estaban arriesgando sus vidas por rescatar a otros; eso demuestra lo que somos… gente buena”, completó hace unas doce horas en un mensaje difundido en Instagram.