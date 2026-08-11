Johan Mojica tiene nuevo equipo: ya hay acuerdo en Europa y firma se daría en pocos días

Luego de la disputa del Mundial 2026 se pensaba que muchos de los jugadores que hicieron parte de la Selección Colombia iban a cambiar de club.

Hasta ahora, pocos han sido los movimientos de equipo por parte de los representantes de la Tricolor.

Gustavo Puerta es uno que suena y suena, pero no termina por llegar a un acuerdo con algún equipo. También ha estado en medio de los rumores Richard Ríos, James Rodríguez, Jámintos Campaz, entre otros.

Johan Mojica y Jhon Janer Lucumí, protagonistas del mercado de pases en Europa para Colombia. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Johan Mojica no estaba en los planes de una salida de Mallorca, pero recientemente apareció que el lateral izquierdo del combinado nacional no solo se oye en el mercado, sino que ya hay un acuerdo inicial para su paso a un nuevo club.

Desde el elenco que ha representado en los últimos años pasaría a Getafe donde no ha tenido ninguna experiencia antes. A sus 34 años permanecería en España donde está radicado desde 2013 cuando dio el salto desde Deportivo Cali.

Acuerdo inicial alcanzado

Fue el periodista Felipe Sierra el que mandó esa exclusiva en las primeras horas de este martes, 11 de agosto: “Johan Mojica (33) acordó los términos personales de su llegada a Getafe”.

Si bien todo está avanzado, restan algunos detalles para que se haga como oficial dicha trasnferencia: “Faltan algunos detalles mínimos para solucionar con Mallorca, pero la operación avanza positivamente”.

En el exterior medios como Fútbol Fantasy también mencionan dicho negocio así: “Getafe alcanza un principio de acuerdo con Johan Mojica”.

“El lateral colombiano ya habría pactado sus condiciones con el conjunto azulón y los clubes ultiman los detalles económicos del traspaso”, referenciando lo dicho por el comunicador colombiano.

Ciclo cumplido en Mallorca

A Mallorca llegó Mojica en 2024 después de haber estado una sola campaña en Osasuna, también de territorio ibérico.

En el elenco Dimonis tuvo uno de los pasos más parejos por una institución en toda su carrera deportiva. Alcanzó la cifra de 73 partidos jugados, habiendo logrado una anotación y seis asistencias.

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Su importancia en el club mallorquinista le permitió tener la continuidad que le dio el tiquete para jugar con Colombia el Mundial 2026 celebrado en Norteamérica.

Allí fue importante tanto en defensa como en ataque para la consecución de los triunfos y empates que le permitieron a la Tricolor su llegada a los octavos de final donde cayeron con Suiza.

Larga trayectoria en España

Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna, Mallorca y ahora Getafe han sido las camisetas que ha portado el nacido en el Valle del Cauca en su paso por el balompié español.

Johan Mojica, jugador del Mallorca y la Selección Colombia Foto: NurPhoto via Getty Images

La institución a la que arriba es uno de los equipos de media tabla de LaLiga de España. Hace parte de la ciudad de Madrid y es competidor directo del Real Madrid, el cual domina en la ciudad, así como en el país cuando tiene una gran campaña.

Que Mojica sea tan experimentado en el balompié ibérico pudo haber sido una de las razones de peso de la dirigencia de Getafe para contar con él en busca de ser protagonistas en la temporada que está por arrancar.